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地方憂龍科三期「建設跟不上」 桃市府曝配套進度

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
龍潭科學園區三期開發逐步推進，在地關切產業進駐後的住宅、交通、教育及公共設施能否同步到位。聯合報系資料照
龍潭科學園區三期開發逐步推進，在地關切產業進駐後的住宅、交通、教育及公共設施能否同步到位。聯合報系資料照

龍潭科學園區三期開發逐步推進，周邊交通、住宅、教育及公共設施能否跟上成為地方焦點。在地議員質疑，龍科二期過去產業進駐，卻留下交通衝擊與環境汙染等問題，三期不能重蹈覆轍。市府回應，已提前因應產業與人口進駐需求，其中龍科國小預計119學年度招生，也會推動大昌路整體開發及龍科周邊發展研究。

龍科三期日前通過國發會審議，開發面積約104.65公頃，預估終期年產值可達5500億元、創造4500個就業機會。地方也關注如何避免產業快速發展、地方建設卻跟不上的窘境。

議員徐玉樹表示，過去龍科二期許多員工並未選擇住在龍潭，產業發展帶來交通衝擊及環境負擔，地方卻沒有同步獲得足夠建設。

徐玉樹說，龍潭現有建築區、住宅區所剩無幾，缺乏新的都市計畫及住宅用地，人口難以留在當地，公共設施也缺乏發展條件；市府不能只期待平鎮、楊梅承接居住需求，也應擴大龍潭住宅區規畫，讓產業帶來的人口落腳龍潭，未來才有機會爭取國民運動中心、藝文設施等公共建設。

市長張善政回應，他過去曾在新竹科學園區工作多年，看過園區快速發展，周邊地方建設卻未能同步配合，因此了解地方對龍科三期配套的期待。教育方面，市府已成立龍科國小籌備處，目前辦理用地取得及設校規畫，預計115學年度規畫設計，116至118學年度辦理招標、施工，119學年度招生。

張善政指出，產業方面除台積電進駐，將鼓勵民間開發產業園區，市府也規畫開發土地，提供上下游廠商進駐；居住方面將在龍潭、平鎮同步擴大規畫。環境部分依環評程序辦理，並討論增加再生水供應、協調台電新增超高壓線路。

都發局表示，大昌路整體開發案面積約11.81公頃，採區段徵收開發，其中規畫4.19公頃產業專用區，並設置交通轉運站、停車場用地，目前由內政部土地徵收審議小組審議。都發局另已啟動龍科周邊先期可行性研究，後續將搭配大眾運輸，評估龍潭整體發展空間。

國發會 議員 龍科

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