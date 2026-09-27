教師節雙重禮！新竹縣發千元敬師禮券 考核獎金也提前入袋

為慶祝9月28日教師節，新竹縣政府送上敬師獎勵金1000元禮券，並提早於日前撥付教師考核獎金，縣府表示，今年投入7700萬元，改善54校校園環境與設備，並挹注4200萬元優化17校、共25間教師宿舍空間。

「教育是百年大計，老師更是培育未來人才最關鍵的靈魂人物。」縣長楊文科表示，為感謝廣大教師在教育崗位上的無私奉獻，新竹縣政府持續推動敬師獎勵金制度。凡任職於竹縣縣立高中、公私立國中小及教保服務機構的教育人員，每人皆可獲得1千元禮券。今年敬師禮券特別規劃尊重學校自主性，由各校自行選擇與採購最符合教職員需求的禮券品項，讓這份心意更加貼心多元。

同時，9月24日陸續撥付教師考核獎金，大幅提早整體的作業時程，期盼在中秋節與教師節連假前夕，給予所有教師們最實質的鼓勵。楊文科也代表縣府誠摯祝福全體教職員工教師節快樂、順心安康。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，縣府與教育局積極優化校園環境，今投入7700萬元，改善54校校園環境與設備，並挹注4200萬元優化17校、共25間教師宿舍空間。114至115年間投入9832萬元，整修與翻新25所中小學運動場地、PU跑道及周邊排水系統，並挹注3億元進行410間老舊廁所優化，全面性提供教師們最優質的教育環境。

此外，持續推動教育現場行政減負措施，用實質待遇挺老師，除調升課輔鐘點費20%、降低偏鄉國中班級人數外；更推動全國最優的行政獎勵金加碼計畫，加碼發給校長每月3000 元、主任2000元、組長1000元，建構更具支持性的友善職場環境。

新竹縣政府教育局表示，透過敬師獎勵金及考核獎金提早發放的雙重大禮包，期盼能提振整體教育團隊的士氣與榮譽感。教育局未來將持續聽取基層教師的心聲與建議，讓教師能專注於教學與輔導，與縣府一同攜手提升本縣整體教育品質。