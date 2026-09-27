夢幻粉黛亂子草恐危害生態 苗栗縣政府出手了

苗栗縣三灣鄉一處新開放花草園粉黛亂子草正值開花，粉紅花海夢幻，吸引網紅及民眾拍照打卡，縣政府查證園主在農牧用地涉及違法種植雜草類的有害生物，恐危害生態，造成環境災難，將依區域計畫法裁罰6萬元至30萬元，並限期6個月改善完成。

粉黛亂子草是禾本科植物，原產於北美洲，具有極強的耐旱性、少病蟲害且種子產量驚人，種子輕盈極易隨風力與鳥類長距離擴散，農業部早已公告為雜草類的有害生物，未經專案核准不得自國外輸入，縣府農業處指出，台灣過去引進小花蔓澤蘭、綠鬣蜥等外來物種，後來演變成難以根絕的環境災難，三灣鄉粉黛亂子草園區9月11日試營運，縣府「1999」接獲檢舉派員稽查認定。

農業部動植物防疫檢疫署最近證實，三灣鄉粉黛亂子草園區違法栽植，農業部林業及自然保育署發函苗栗縣政府辦理查處及移除作業，縣府農業處表示，粉黛亂子草園區屬農牧用地，容許農作使用，但粉黛亂子草屬外來入侵種，既非農糧作物品項，也不屬農業使用範圍，不符合區域計畫法土地使用管制規定。

粉黛亂子草萬一失控侵入野外，將強勢排擠本土原生植物、破壞農作與生態平衡，後果不堪設想，農業處第一時間請園主盡速移除粉黛亂子草，並恢復農業使用，並移送縣府地政處；地政處將通知行為人陳述意見，依區域計畫法可罰6萬元至30萬元，並限期6個月改善完成。

農業處指出，粉黛亂子草是雜草類的有害生物，業者切勿心存僥倖非法引種繁殖，植物防疫檢疫法規定違法輸入，最重3年刑責，農地非農用，區域計畫法最重罰30萬元，農業處也發函種苗業者、農會、休閒農業業者，及學校單位認識，並呼籲民眾若在農田或野外發現疑似栽植立即通報，維護生態環境及生物多樣性。

苗栗縣三灣鄉一處新開放花草園粉黛亂子草正值開花，縣政府查證園主在農牧用地涉及違法種植雜草類的有害生物，將依區域計畫法裁罰6萬元至30萬元，並限期6個月改善完成。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣三灣鄉一處新開放花草園粉黛亂子草正值開花，縣政府查證園主在農牧用地涉及違法種植雜草類的有害生物，將依區域計畫法裁罰6萬元至30萬元，並限期6個月改善完成。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣三灣鄉一處新開放花草園粉黛亂子草正值開花，縣政府查證園主在農牧用地涉及違法種植雜草類的有害生物，將依區域計畫法裁罰6萬元至30萬元，並限期6個月改善完成。圖／苗栗縣政府提供