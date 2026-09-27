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觀音區畜牧場多 桃斥資千萬改善環境問題

聯合報／ 記者江婉儀／桃園報導
桃園市觀音區畜牧產業多且密集，目前有52家畜牧場，其中養豬戶約25家。圖／桃園市農業局提供
桃園市觀音區畜牧產業多且密集，目前有52家畜牧場，其中養豬戶約25家。圖／桃園市農業局提供

桃園畜牧場總計四百八十家，其中五十二家集中觀音區，地方居民抱怨動物排泄物臭氣薰天，多次陳情不見實質改善，生活品質惡劣，苦不堪言；農業局回應，已委請中山大學與工研院組輔導團隊協助業者揪環境問題，市府也有設施改善補助，有需要都能申請。

桃園市議員許更生指出，觀音有二十五家養豬場、二十七家畜禽場，服務處長期接獲民眾陳情，不論是開窗或用餐都能聞到豬隻雞鴨的排泄物異味，讓人非常頭痛。農業局推畜牧產業升級，一般民眾生活品質也不能落後，希望市府能結合科技智慧，推動相關措施改善，別讓異味困擾民眾。

農業局指出，市府近年輔導業者改善養殖環境，包括智慧化養殖、水簾設備及高架式養殖等方式，但改善設備不便宜，即便市府補助一半經費，業者自籌仍動輒百萬元，想全面普及有相當難度，因此市府近年與中山大學、工研院組團，輔導業者朝智慧環境監控與調整防臭劑種類方向改善。

農業局表示，市府針對畜牧場設備改善一年約編一千三百萬元補助款，有需要皆能申請，但輔導團不在補助項目內，且實地會勘每次需出席費二千五百元及交通補助。

環保局長顏己喨表示，部分畜牧場周界裝設有空氣品質感測器，可即時監控空氣品質是否符合規定，未來將持續與農業局合作，尋適當地點設異味或空品監測設備，透過監測數據掌握異味發生趨勢，協助重點畜牧場輔導。

觀音 養豬場 農業

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