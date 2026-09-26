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苗栗審查年底三大選舉登記參選人資格不符者 全縣17人上榜創紀錄

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣選委會最近針對鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長的登記參選資格進行審查，近年因公職人員選罷法多次修法，參選資格和條件更嚴格，苗栗全縣多達17人被認定資格不符。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣選委會最近針對鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長的登記參選資格進行審查，近年因公職人員選罷法多次修法，參選資格和條件更嚴格，苗栗全縣多達17人被認定資格不符。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣選委會最近針對鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長的登記參選資格進行審查，近年因公職人員選舉罷免法多次修法，參選資格和條件更嚴格，苗栗全縣多達17人被認定資格不符，人數創下歷年來的紀錄，受連帶影響，全縣原有4個村里從「二搶一」變成同額參選，甚至出現選區登記者不足應選人數，必須重辦第二次公告及領表、登記作業。

苗栗縣選委會表示，鄉鎮市長、代表及村里長選舉權責在地方選委會，因個資法限制，選舉資格不符者及審查結果不會對外公告。

苗栗縣選委會上周進行登記參選人資格審查，原本有18人資格不符，其中頭屋鄉民代表第二選區有兩人登記，其中一人資格不符，變成同額參選，但再度查證後，發現資格不符者是受同名同姓之累，參選資格恢復，選區重回二搶一的局面。

全縣村里長選舉有頭份、竹南及銅鑼共4個村里因為有登記者資格不符，從二搶一變成同額參選，另外獅潭鄉民代表第三選區應選2人，其中一名參選者資格不符，剩下1人，不足額人數達到二分之一，必須辦理補選；苑裡鎮民代表第三選區應選3人，原有3人登記，但其中一人資格不符，因不足額未達二分之一，將不辦補選。

頭份市還有一里僅1人登記，但登記者資格不符，變成無人登記，鄉鎮市選務中心將在9月29日至10月4日辦理第二次領表、登記作業。

公職人員選罷法修訂後，不得參選的限制增加多項，其中包括曾犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例並經有罪判決確定者、曾犯貪汙罪經有罪判決確定、曾犯毒品危害防制條例部分規定者、受破產宣告或經裁定開始清算程序確定且尚未復權者、曾受免除職務之懲戒處分者、受保安處分之裁判確定但尚未執行或執行未畢者等多項。

罷免 選委會 苗栗縣選舉 九合一選舉

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