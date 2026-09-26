中秋別只是烤肉！桃消大園揪民眾回家抓「火災地雷」

中秋連假除了吃月餅、烤肉，還有「回家作業」！桃園市消防局第三救災救護大隊大園分隊趁著中秋假期連續兩天舉辦防災闖關，民眾揪家人找出家中2項致災因子，改善後拍照完成任務就能帶回防災小物，讓團圓時光也多一分安全。

大園分隊25、26日舉辦「消防出任務，居家改善照換好禮」防災宣導活動，將居家防火宣導搬進民眾家中，讓民眾不用到活動現場聽消防人員講解，而是回家實際找問題、動手改善，再帶著成果回到分隊「交作業」，不少家長帶著孩子參加，甚至有三代同堂一起完成任務。

活動設計成三個步驟，第一步是回家找出2項居家「致災因子」，完成改善後拍下前後對比照片；第二步則是帶著照片回大園分隊，向消防員出示成果，並與活動看板合照；第三步將改善成果分享到Facebook或其他社群平台，標記「桃園市政府消防局」，完成任務後即可依手機顯示畫面兌換精美獎品1份，數量有限，送完為止。

消防員也提醒民眾，家中最容易被忽略的火災危險，往往就是每天都會使用的電器與插座。特別是延長線若同時插接多項電器，甚至讓高功率家電一起使用，加上電線纏繞、插頭積滿灰塵，都可能增加用電過熱及火災風險。

住宅用火災警報器也是此次檢查重點。許多民眾裝妥住警器後便不再理會，消防人員提醒，住警器同樣需要定期確認功能，只要按下測試按鈕，確認是否能正常發出警報，若發現電池沒電或設備異常，就該立即更換或處理，避免真正發生火災時才發現設備無法作用。

這次活動讓許多民眾回家完成「居家大體檢」。有人發現原本一個插座竟接了四、五項電器，重新整理後將高功率電器分開使用；有人清除廚房排油煙機多年累積的油垢；也有人檢查神明燈，才發現電線已使用十多年，趁著這次活動機會一併處理。

還有人替住警器更換電池、清除插座上的灰塵，甚至把堆放在逃生動線附近的雜物移走。一張張改善前後對比照片，讓原本抽象的「居家防災」變成看得見的成果，也讓消防人員更容易從照片中提醒民眾哪些地方仍有改善空間。

有民眾原本只想帶孩子參加活動、順便拿份獎品，回家檢查後才發現，原來家中真的藏著不少容易忽略的問題，還打算再到長輩家檢查一次。孩子也跟著變身「小小消防員」，開始反過來提醒父母插座不能亂接、電器不能任意同時使用，防災觀念也因此從分隊延伸到家庭。

大園分隊長吳興黌表示，居家火災預防的關鍵，在於「主動發現、立即改善」，民眾可利用中秋連假家人團聚的時間，檢查家中的用電環境、住警器及逃生動線，將潛藏的危險提早排除。

第三大隊長吳家豪呼籲，防火不是消防人員單方面的工作，而是每個家庭都能做到的日常功課。中秋節家人團聚之餘，不妨一起找找家中的「火災地雷」，從插座、延長線到住警器逐一檢查，把危險排除在事故發生前，才能真正吃得安心、團圓平安。

桃園市消防局第三大隊大園分隊揪民眾回家抓「火災地雷」，將修正前後的照片po網打卡就能換好禮。圖／桃園市消防局提供