「牛久大佛」牽起緣分 桃園觀旅局訪日本牛久市、盼串聯雙方特色景點

桃園市觀旅局首度拜訪日本牛久市，9月25日由副局長王麗娟率團前往日本茨城縣牛久市，與牛久市長沼田和利觀光推廣交流，並參訪牽起兩市交流緣分的「牛久大佛」等觀光景點，盼從既有的城市連結出發，進一步深化雙方觀光交流，拓展未來合作契機。

此次王麗娟率團首度拜訪牛久市，於牛久市役所與市長沼田和利、副市長鷹羽伸一等人交流，深化雙方對城市觀光與地方特色的認識，並就未來交流合作交換意見，更前往牛久大佛園區考察，實際走入高120公尺的牛久大佛內部，體驗以光影呈現佛教文化多元面向的展示空間。從兩市共同的交流起點出發，實地感受牛久市代表性的觀光地標，不僅作為桃園觀光建設之參考亦象徵雙方城市交流邁向新的階段。

除參訪牛久大佛外，代表團亦走訪列為日本遺產及國家重要文化財的「牛久葡萄酒莊」，了解其作為日本葡萄酒釀造發源地之一的歷史，以及保存至今的廠房建築與釀造器材，感受牛久市結合產業歷史與觀光資源的發展特色；同時聽取「常陸野牛久」都市發展說明，深入了解牛久市推動重劃區都市開發的規劃理念，從觀光、產業及城市發展等面向認識牛久市的地方發展經驗。

王麗娟表示，牛久市兼具歷史文化、特色產業與觀光資源，許多地方發展經驗值得桃園交流借鏡。透過此次實地拜訪，除加深雙方對彼此城市特色的認識，也為未來交流合作奠定基礎。後續將持續以觀光為媒介，積極尋找適合的合作模式，串聯兩地特色景點、文化及地方產業，讓「牛久大佛」牽起的交流緣分持續延伸，逐步拓展桃園與牛久市的城市交流新契機。