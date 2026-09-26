柯文哲竹縣跑場遇藍綠掀話題 邱臣遠看三方互動這樣說

民眾黨創黨主席柯文哲昨赴新竹縣輔選與藍綠陣營互動引討論。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今表示，相較鄭朝方開大門走大路，徐欣瑩陣營確實有所保留。徐陣營重申，徐對柯文哲一直存有感激，兩人更是世代之交、關係良好，「若有機會見面怎麼可能排斥？」

柯文哲昨中秋節赴新竹縣輔選，晚間先到湖口跑行程，民眾黨隨行人士指徐欣瑩陣營疑似刻意避開同台，引發討論；隨後柯轉往新豐參加中秋活動，巧遇民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方，鄭主動上前握手寒暄，兩地與藍綠陣營不同互動成為話題。

邱臣遠今受訪表示，非常感謝柯文哲在中秋佳節到新豐、湖口、竹東、竹北，為大新竹地區民眾黨參選人輔選。地方跑選舉行程，本來就可能遇到不同陣營參選人，彼此問候、致意，「開大門走大路」，都是非常正常的事情。

邱臣遠說，選舉期間「朋友要多、敵人要少」，也希望爭取更多支持。從兩場活動來看，相較鄭朝方「開大門走大路」，徐欣瑩陣營確實帶有一些保留；既然雙方有多年、長年的情誼，但面對這件事情時確實有所保留，希望政治仍應回歸善良、誠信的基礎，面對不同陣營政治人物都應抱持開放態度。

邱臣遠強調，「政治的競爭是一時的，而人的情誼才是長久的」，未來也希望爭取更多不同選民支持，讓選舉回歸政策論述。

鄭朝方競選辦公室發言人蘇愛婷表示，鄭朝方昨在新豐鄉中秋節晚會拜票時偶遇柯文哲，「確實是巧遇」。鄭朝方基於對政壇前輩的尊重，主動上前打招呼並祝福「中秋快樂」，為了不影響現場民眾與柯文哲互動，隨後便禮貌道別，趕赴下一個行程。

對於柯文哲與鄭朝方巧遇，徐欣瑩辦公室表示，政治人物跑行程時巧遇很正常。至於遭指刻意避開柯文哲，徐團隊重申，團隊在活動開始前、柯文哲抵達前就已在湖口現場，且徐欣瑩本人當晚並未前往湖口，因此不存在刻意避開柯文哲的情況。

徐團隊表示，「放話人士所說完全不是事實，不知意圖為何？」並強調，徐欣瑩對柯文哲一直存有感激，兩人更是世代之交，彼此關係良好，「若有機會見面怎麼可能排斥？」