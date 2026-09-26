中秋連假何處去？桃園不只台灣設計展好玩 推環境教育課程

中秋連假，桃園正舉辦2026台灣設計展，市府為推廣地方觀光，今推薦蘆竹區五酒桶山自然遊憩場與石門水資源回收中心環境教育課程，歡迎民眾來桃園體驗及感受不同的風情人文。

五酒桶山自然遊憩場今年5月啟用，遊具按年齡分成啟蒙探索與進階挑戰2區，有親子搖籃、平衡木和木鼓，也有空中繩索、攀爬網和攀岩挑戰，非常適合親子同遊。

市府表示，五酒桶山是桃園的生態綠肺，採低衝擊開發，透過礫石鋪面與草溝確保基地保水，讓整座公園「會呼吸」。原木設計也融入當地文化特色與維持原始景觀，夜晚也有LED 照明，也適合看夜景賞月。

另外，石門水資源回收中心今年推出「小河的秘密」與「回水之路」環境教育課程，帶領大眾從生活經驗出發，深入探索水環境變化的奧祕，是假日親子共學、寓教於樂的絕佳去處。

水務局指出，「小河的秘密」是針對國小高年級學員設計，從生活經驗引導學員認識日常汙水來源，讓學員建立正確的下水道使用與環保行動觀念。「回水之路」則以生活汙水與河川污染議題為切入點，藉由情境影片讓學員理解氣候變遷與人口成長帶來的城市水資源壓力。課程均須預約，躍預約參訪，透過實地觀摩與互動體驗，預約網址：https://www.wrbtycg.tw/tysafe/WebPage/VisitReservation_Query.html?Location=11。

桃園市水務局石門水資源中心推出環境教育課程。圖／桃園市水務局提供

桃園市五酒桶山自然遊憩場空拍圖。圖／桃園市工務局提供