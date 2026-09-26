快訊

亞運電競／中華隊郭子昂《魔法氣泡》奪銅 本屆電競第2面獎牌

匯款訂中秋到府烤肉卻沒來？ 詢問店家「你是第8組受騙顧客」

亞運拳擊／成功復仇哈薩克名將 林郁婷晉級8強賽

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假何處去？桃園不只台灣設計展好玩 推環境教育課程

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市五酒桶山自然遊憩場攀岩牆。圖／桃園市工務局提供
桃園市五酒桶山自然遊憩場攀岩牆。圖／桃園市工務局提供

中秋連假，桃園正舉辦2026台灣設計展，市府為推廣地方觀光，今推薦蘆竹區五酒桶山自然遊憩場與石門水資源回收中心環境教育課程，歡迎民眾來桃園體驗及感受不同的風情人文。

五酒桶山自然遊憩場今年5月啟用，遊具按年齡分成啟蒙探索與進階挑戰2區，有親子搖籃、平衡木和木鼓，也有空中繩索、攀爬網和攀岩挑戰，非常適合親子同遊。

市府表示，五酒桶山是桃園的生態綠肺，採低衝擊開發，透過礫石鋪面與草溝確保基地保水，讓整座公園「會呼吸」。原木設計也融入當地文化特色與維持原始景觀，夜晚也有LED 照明，也適合看夜景賞月。

另外，石門水資源回收中心今年推出「小河的秘密」與「回水之路」環境教育課程，帶領大眾從生活經驗出發，深入探索水環境變化的奧祕，是假日親子共學、寓教於樂的絕佳去處。

水務局指出，「小河的秘密」是針對國小高年級學員設計，從生活經驗引導學員認識日常汙水來源，讓學員建立正確的下水道使用與環保行動觀念。「回水之路」則以生活汙水與河川污染議題為切入點，藉由情境影片讓學員理解氣候變遷與人口成長帶來的城市水資源壓力。課程均須預約，躍預約參訪，透過實地觀摩與互動體驗，預約網址：https://www.wrbtycg.tw/tysafe/WebPage/VisitReservation_Query.html?Location=11。

桃園市水務局石門水資源中心推出環境教育課程。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局石門水資源中心推出環境教育課程。圖／桃園市水務局提供

桃園市五酒桶山自然遊憩場空拍圖。圖／桃園市工務局提供
桃園市五酒桶山自然遊憩場空拍圖。圖／桃園市工務局提供

桃園市水務局石門水資源中心推出環境教育課程。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局石門水資源中心推出環境教育課程。圖／桃園市水務局提供

桃園 設計 水資源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

516公頃竹林變身山林教室 雲林竹境慢旅串生態、竹工藝打造無圍牆教室

中原大學設計學士原專班串聯復興原鄉 深化設計與部落學習

從認識礦場到山藥田 新北6校入圍教學卓越獎冠全台

台灣「24小時都好玩」 東京旅展搶攻日本旅遊市場

相關新聞

竹北2公園翻新掀戰火 曾聖凱反擊吳旭智：做都做了就不改善？

竹北福興、縣福園公園翻新爭議延燒，國民黨竹北市長參選人吳旭智昨要求市長鄭朝方說清預算必要性。民進黨參選人曾聖凱今反擊，安全問題不能因「做都做了」放著不管，更要求吳交代過去監督紀錄，竹北市長選戰攻防再升溫。

新竹棒球場11月迎爆米花聯賽 議員蕭志潔憂1.5萬人塞爆周邊

新竹市立棒球場預計11月19日迎來爆米花聯賽，市議員蕭志潔憂2022年開幕交通夢魘重演，要求完善散場疏運並保障居民通行。市府表示，已檢討交通維持計畫，將保障居民、補習班進出，並盤點周邊停車及大眾運輸配套。

撲殺2500隻雞 大園畜牧場爆禽流感

桃園市大園區某畜牧場爆出Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感，市府派員前往撲殺二千五百多隻雞及清消，同時完成方圓三公里所有畜牧場疫調，確認疫情沒有擴散。桃園市動保處初步調查畜牧場圍網有漏洞，懷疑是野生飛禽帶進疫情，將依法開罰。

中秋連假何處去？桃園不只台灣設計展好玩 推環境教育課程

中秋連假，桃園正舉辦2026台灣設計展，市府為推廣地方觀光，今推薦蘆竹區五酒桶山自然遊憩場與石門水資源回收中心環境教育課程，歡迎民眾來桃園體驗及感受不同的風情人文。

觀音區畜牧業密集、民怨開窗就聞臭味 農業局研議防臭劑、監測系統

桃園市畜牧業主要位於觀音、新屋、大園，民代指出，觀音區民眾時常抱怨開窗就聞到臭味，苦不堪言，希望市府能結合科技智慧，推動相關改善措施，讓民眾揮別異味困擾。農業局回應，已與中山大學、工研院合作，將針對防臭劑及智慧監測系統等措施輔導業者改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。