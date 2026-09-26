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觀音區畜牧業密集、民怨開窗就聞臭味 農業局研議防臭劑、監測系統

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市觀音區畜牧產業多且密集，目前有52家畜牧場，其中養豬戶約25家。圖／桃園市農業局提供
桃園市觀音區畜牧產業多且密集，目前有52家畜牧場，其中養豬戶約25家。圖／桃園市農業局提供

桃園市畜牧業主要位於觀音、新屋、大園，民代指出，觀音區民眾時常抱怨開窗就聞到臭味，苦不堪言，希望市府能結合科技智慧，推動相關改善措施，讓民眾揮別異味困擾。農業局回應，已與中山大學、工研院合作，將針對防臭劑及智慧監測系統等措施輔導業者改善。

桃園畜牧場數量480場，觀音畜牧產業多且密集，目前有52家畜牧場，其中養豬戶約25家，其他畜禽27家。桃園市議員許更生指出，但服務處長期接獲民眾陳情，不論是開窗、用餐都會伴隨異味，讓民眾非常頭痛，飽受困擾。

許更生認為，農業局不斷推動畜牧產業升級，但民眾的生活品質也不能落後，兩者非對立的立場，希望市府能結合科技智慧，推動相關改善措施，讓民眾揮別異味困擾。

針對畜牧場異味改善，農業局長陳冠義表示，市府近年持續與環保局合作，輔導業者改善設備，包括智慧化養殖、水簾設備及高架式養殖等方式，逐步提升產業環境。

陳冠義也指出，自2027年1月1日起禁止使用廚餘養豬後，相關異味來源可望進一步降低。另市府每年編列約900萬元輔導經費，搭配中央補助資源，協助業者改善設備，目前每年協助2至3家業者逐步完成改善。

陳冠義表示，目前市府已與中山大學及工研院組成合作團隊，針對防臭劑及智慧監測系統等措施進行輔導。考量相關改善措施涉及經費投入，除市府提供補助外，也期盼養豬戶及畜牧業者共同投入相關設備與改善措施。

環保局長顏己喨表示，部分畜牧場周界裝設有空氣品質感測器，可即時監控空氣品質是否符合規定。除定期安排巡查外，也會針對異常樣態將即時通知業者，並納入每月查核列管對象。未來將與農業局研議於適當地點，設置異味或空品監測設備，透過監測數據掌握異味發生趨勢，協助鎖定重點畜牧場輔導。

此外，民眾通報異味後，觀音地區稽查人員原則上可於1小時內抵達現場，後續也將結合稽查與農業局輔導，針對畜牧場操作及設備管理等環節加強改善。

觀音 臭味 農業

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