竹北2公園翻新掀戰火 曾聖凱反擊吳旭智：做都做了就不改善？

竹北福興、縣福園公園翻新爭議延燒，國民黨竹北市長參選人吳旭智昨要求市長鄭朝方說清預算必要性。民進黨參選人曾聖凱今反擊，安全問題不能因「做都做了」放著不管，更要求吳交代過去監督紀錄，竹北市長選戰攻防再升溫。

國民黨台北市議員參選人賴苡任日前指出，福興、縣福園公園2022年完成第一期改善後，近年又投入千萬元改善，點名鄭朝方說明。吳旭智昨接續要求鄭朝方說明前後工程是否重疊、原有設施是否仍堪用，並主張建立公共建設生命周期管理制度。

曾聖凱今回應，公共建設每一分錢都應接受檢驗，但既然已發現步道破損、照明不足等問題，就不能只因距離前次工程完工不久而放任不管，「難道一句做都做了，就要讓市民生活在不便與危險中嗎？」

曾聖凱指出，竹北市公所已說明福興公園有步道破損、高低落差，縣福園公園則有視線死角及照明不足等安全疑慮，工程是否需要改善，應檢視設施現況、使用需求及方案效益，完工多久不能成為坐視問題的理由，但相關問題過去如何處理、為何仍然存在，也應一併檢討。

他也把矛頭轉向吳旭智的監督角色。曾聖凱表示，今年6月11日縣議會會議紀要列有吳旭智出席，福興公園既有廁所拆除案記載「照案通過」，紀要未記載吳對拆除案提出疑義，因此要求吳說明當時如何審查、後續如何追蹤，以及此次質疑的具體依據。

「選舉到了，提出問題，也請交代自己的監督紀錄，拿出讓建設更好的方法」，曾聖凱並以世興空品區P型車阻為例表示，他今年7月8日曾反映新設車阻妨礙輪椅、自行車及嬰兒車通行，縣府後續回覆已拆除，認為真正該檢討的是規畫及設計是否完善，避免「裝了又拆」。

對於吳旭智提出公共建設生命周期管理，曾聖凱表示，完整管理除設計、施工、使用、維護及更新，也應納入材料、碳排及未來拆除回收等面向。他主張以城市資訊模型（CIM）整合城市資料，逐步發展「數位孿生城市」，並導入SROI社會投資報酬率，評估公共支出帶來的安全、便利及生活品質效益。

曾聖凱最後呼籲，吳旭智應實地走訪縣福園、福興公園，了解周邊居民、家長及學童需求，「請把監督用來促成改善」，不要把「重複會勘」、「做都做了」的壞習慣帶進竹北市公所。