新竹棒球場11月迎爆米花聯賽 議員蕭志潔憂1.5萬人塞爆周邊

新竹市立棒球場預計11月19日迎來爆米花聯賽，市議員蕭志潔憂2022年開幕交通夢魘重演，要求完善散場疏運並保障居民通行。市府表示，已檢討交通維持計畫，將保障居民、補習班進出，並盤點周邊停車及大眾運輸配套。

蕭志潔指出，新竹棒球場改善工程今年9月已完成驗收，市府規畫11月19日起舉辦爆米花聯賽，預計為期約兩周，也是球場改善後近期首場公開賽事，但2022年新竹棒球場開幕時，場外交通混亂，尤其球場周邊民富街補習班林立，當時因封街及交通管制，造成家長接送困難，周邊住戶進出也受到影響。

蕭志潔表示，對市民而言，棒球場重新迎接賽事是重要的一天，但「上次的夢魘不能再重演」，市府不能只想把活動辦得盛大，交通及周邊配套也必須同步做好。她提出三項要求，包括完善賽事散場疏運機制、保障周邊居民及補習班與商家權益，以及不能忽略棒球場地下停車場月租戶權益。

蕭志潔也質疑，棒球場若湧入約1萬5000名觀眾，周邊停車量能有限，大批人潮同時散場，將是交通疏運最大考驗，要求交通處不能低估問題。

新竹市交通處長林正光表示，已取得過去球場大型活動的交通維持計畫，目前也已有相關規畫報告並持續檢討。初步規畫將居民、補習班等納入通行需求，不受交通管制影響，可維持正常進出；核心區原則規畫為行人徒步區，並視現場人潮逐步擴大管制範圍。

停車部分，林正光表示，規畫利用民富街部分道路提供約300至500輛機車停放，棒球場地下停車場也將提供停車空間，並盤點明志書院、竹光、延平等周邊停車場；樹林頭也規畫提供停車空間。

林正光說，外縣市球迷則希望盡量利用大眾運輸，市府將規畫從新竹火車站前往球場的步行動線，後續也會依人潮及交通狀況調整相關措施。

蕭志潔表示，大型活動是否成功，不能只看進場人數及現場氣氛，更要看散場後居民能否正常生活、家長能否順利接送孩子、商家能否正常營業。未來棒球場不會只舉辦一場賽事，如何處理大型活動交通，將考驗市府交通及城市治理能力。