撲殺2500隻雞 大園畜牧場爆禽流感

桃園市大園區某畜牧場爆出Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感，市府派員前往撲殺二千五百多隻雞及清消，同時完成方圓三公里所有畜牧場疫調，確認疫情沒有擴散。桃園市動保處初步調查畜牧場圍網有漏洞，懷疑是野生飛禽帶進疫情，將依法開罰。

畜牧場鄭姓負責人指出，場內主要飼養肉雞，銷售以散賣為主。本月十五日起，場內陸續有雞隻死亡，起初一天只有一、二隻，廿日之後數量暴增，一天多達六十隻，甚至上百隻。他起先懷疑雞隻死亡是因為熱衰竭，但沒有臨床症狀，所以通報農業局，撲殺前累計死亡數量約五百隻。

農業局廿四日接獲農業部獸醫研究所通知，確定該畜牧場有Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感，隨即派人前往撲殺其他疑似感染雞隻並化製銷毀，同時也完成廠區、人車及周邊道路清消。

此次事件打破桃園八年無禽流感疫情紀錄，動保處指初步研判是畜牧場的圍網作業不確實，野鳥飛入導致禽流感蔓延，將依法開罰。動保處也強調目前為單一事件，方圓三公里的其他畜牧場經疫調均排除感染，後續將配合農業部動植物防疫檢疫署辦理事發畜牧場的主動監測事宜。

動保處指出，該畜牧場以散賣為主，無固定經銷商，難全面追蹤一般買家，已要求業者主動提醒熟客注意。另外，禽流感病毒相當怕熱，國內雞肉消費多為熟食，只要徹底加熱煮熟後食用即可，民眾毋須過度恐慌。