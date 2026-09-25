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中壢萬人封街烤肉邁入第24年 張善政：展現社區凝聚力與文化特色

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動。記者江婉儀／攝影
桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動。記者江婉儀／攝影

桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動，除了烤肉活動，現場還邀請了元智大學熱舞社、萬能科技大學熱舞社等青年學子帶來精彩演出，以及深受民眾喜愛的樂天桃猿啦啦隊到現場與市民同樂。

中壢每年中秋節早晨於老街溪健走、傍晚接續烤肉，已成為地方特色。今年在金都新生活文化協會與在地金華、新街、興南、水尾四個里，及18個社區共同號召下，吸引上萬名鄉親共襄盛舉。

桃園市長張善政表示，除了前幾年活動受到疫情影響外，封街烤肉傳承至今已有24年歷史，非常不容易。從早上的老街溪健走，到傍晚萬人會聚烤肉，展現了桃園社區強烈的凝聚力與獨特的文化特色。

張善政也在致詞中分享，樂天桃猿棒球隊在昨日賽事中，於第八局從0比5落後劣勢一路奮戰，最終以6比5驚險逆轉勝，期許球隊延續佳績再度挑戰連霸。

桃園市青年局長侯佳齡表示，青年局持續透過多元展演及公共參 與機會，支持青年展現才藝與創意。本次結合社區中秋活動，邀請大專青年走進社區、登上舞台，不僅讓青年有更多展現自我的機會，也透過節慶活動與不同世 代市民交流互動。

桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動。記者江婉儀／攝影
桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動。記者江婉儀／攝影

桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動。記者江婉儀／攝影
桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動。記者江婉儀／攝影

桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動。記者江婉儀／攝影
桃園市中壢區萬人封街烤肉活動今年邁入第24年，共計700組、破萬名市民參與活動。記者江婉儀／攝影

中壢 烤肉 張善政 中秋節

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