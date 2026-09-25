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竹北2公園完工不到4年又翻新 吳旭智：鄭朝方有責任向市民說清楚

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
吳旭智今回應，公共議題本來就應接受所有人的檢驗，只要涉及納稅人的錢，就有必要把問題回答清楚。圖／吳旭智團隊提供
吳旭智今回應，公共議題本來就應接受所有人的檢驗，只要涉及納稅人的錢，就有必要把問題回答清楚。圖／吳旭智團隊提供

竹北2公園翻新爭議持續延燒，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今點名國民黨吳旭智應監督市政。吳旭智回應，公共預算本就應接受檢驗，並反要求現任市長鄭朝方說清楚是否重複建設、浪費公帑及為何仍推動工程。

福興、縣福園公園2022年完成第一期改善後，福興公園去年再投入1598萬元辦理第二期改善，縣福園公園今年則投入2798萬元翻新，近日遭質疑是否涉及重複建設。竹北市公所則回應，工程均依法辦理，是為改善人行步道、照明、治安死角及通行安全。

邱臣遠今受訪時表示，國民黨台北市議員參選人賴苡任跨區質疑竹北市政，但吳旭智身為現任新竹縣議員、又參選竹北市長，理應由他負責監督及說明，認為不應還需要「跨區代打」。

吳旭智今回應，公共議題本來就應接受所有人的檢驗，只要涉及納稅人的錢，就有必要把問題回答清楚。他也將矛頭指向鄭朝方，要求說明兩座公園是否有「重複建設、浪費公帑」情形，以及為何在內政部、縣府發函示警後仍持續推動。

吳旭智表示，如果前一次工程完成不到4年，這次為何又要投入上千萬元？前後工程有無重疊、原有設施是否仍堪用，以及中央與縣府若曾正式發函提醒，市公所又是依據什麼專業判斷繼續推動，鄭朝方都有責任向市民說清楚。

他並認為，既然政府機關之間曾有不同意見，市公所更應主動公開相關函文、回覆、工程評估及方案比較，而非僅以「依法辦理」回應。

吳旭智表示，未來竹北公共建設應建立完整生命周期管理制度，從設計、興建、維護到更新留下紀錄，重大改建前也應說明原有設施為何不能繼續使用、新工程能帶來什麼效益，以及是否為最有效率的預算運用方式。

他強調，竹北未來在交通、教育、停車、運動、排水及公共空間仍有許多建設需求，「該花的錢我們不會省，但不該重複花的錢，也不能含糊帶過」，每一分公共預算都應向市民說清楚。

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