新竹人私藏賞月秘境曝光 走10分鐘登上稜線俯瞰竹北百萬夜景

中秋賞月想避開人潮，不妨走進山林尋找「百萬夜景」。新竹縣議員參選人杜文中推薦新埔、竹北及芎林交界的文山步道，從停車場步行約10多分鐘即可登頂，不僅能賞月觀星，還可從180度景觀台俯瞰竹北萬家燈火，是中秋賞月秘境。

杜文中表示，文山步道難度不高、沿途視野開闊，適合親子及全家健走。站上山稜景觀台，向西可遠眺竹北平原、六家高鐵站及高架鐵道，天候良好時甚至可望見海面；向東則能欣賞尖石、五峰群山，中秋夜更可一次欣賞月色、星空與竹北夜景，被網友形容為「百萬夜景秘境」。

談起文山步道，杜文中說，約6年前文山國小準備進行校舍改建，卻因五大管線問題卡關，原爭取到的8000萬元補助款一度面臨撤回。他當時介入協調，逐項處理問題，最終讓改建計畫順利推動，歷經約2年工期，新校舍、文山步道及社區活動中心陸續完成並啟用。

杜文中指出，文山國小從過去茶園環境逐步蛻變，校園仍保有百年老樹，結合步道及社區設施，形成兼具自然、生態與人文特色的生活場域，文山步道也承載地方發展記憶。

他並提出「龍鳳連稜」構想，表示4年前在新竹縣議會總質詢提出「築縣矽谷H（Happiness）幸福計畫」，其中「山水戀」規畫串聯文山步道、犁頭山稜線、文林古道及飛鳳山步道，打造從蓮華寺一路延伸至飛鳳山、全長約22公里的健走路線。

杜文中表示，沿線擁有自然景觀、歷史遺跡及人文故事，若能整合步道、休憩設施、導覽及地方文化資源，可望成為新竹縣重要郊山健走路線，也盼民眾趁中秋走進山林，從月光、星空到竹北燈海，感受新竹不同的夜間風景。

新竹縣議員參選人杜文中推薦新埔、竹北及芎林交界的文山步道，從停車場步行約10多分鐘即可登頂，不僅能賞月觀星，還可從180度景觀台俯瞰竹北萬家燈火。圖／杜文中團隊提供