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中秋節月老生日！桃園景福宮百對男女求姻緣 蘇俊賓允「售後服務」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園景福宮今舉辦「2026桃園好緣、舊城喜事百人牽緣」活動，副市長蘇俊賓（中）祝福有情人終成眷屬，允諾配對成功有「售後服務」。圖／桃園市政府提供
桃園景福宮今舉辦「2026桃園好緣、舊城喜事百人牽緣」活動，副市長蘇俊賓（中）祝福有情人終成眷屬，允諾配對成功有「售後服務」。圖／桃園市政府提供

農曆八月十五日中秋節也是月老生日，桃園景福宮今舉辦「2026桃園好緣、舊城喜事百人牽緣」活動，上百對年輕男女齊聚祝壽切蛋糕，同時也在廟方案排下聯誼求姻緣。副市長蘇俊賓祝福有情人終成眷屬，同時允諾配對成功有「售後服務」。

景福宮今年邀市府共同舉辦活動，不僅廣邀未婚男女聯誼配對，現場也玩起賓果遊戲，贏家可得價值10萬元的黃金筷架項鍊，最後在蘇俊賓見證下，男女玩家各有1人中獎，眾人直呼巧合緣分，紛紛獻上祝福。

除了黃金項鍊，活動也準備iPhone 17、iPad等好禮。即日起，民眾在站前及博愛商圈特約商店消費滿300元，可獲限量刮刮卡，刮中就能帶回家；此外，活動還推出「愛你一萬年」抽獎活動，邀夫妻輸入結婚年資，滿1萬年抽出1對夫妻，贈送價值20萬元「黃金愛情證書項鍊」。

蘇俊賓表示，桃園大廟景福宮不僅有月老星君庇佑未婚男女求得好姻緣，還有註生娘娘可以求子安胎，文昌星君庇佑小孩學業成長，廟方還會舉辦16歲成年禮跟聯合婚禮，可謂是一條龍服務。他先前參加活動後，有人到嫁娶、小孩滿月還請他繪圖祝福，希望有情人都能配對成功，保證會有「售後服務」。

活動詳情請上「桃園市政府經濟發展局」FB粉絲團查詢：https://www.facebook.com/EDB.TYCG?locale=zh_TW

桃園景福宮今舉辦「2026桃園好緣、舊城喜事百人牽緣」活動，副市長蘇俊賓（左2）祝福有情人終成眷屬，允諾配對成功有「售後服務」。圖／桃園市政府提供
桃園景福宮今舉辦「2026桃園好緣、舊城喜事百人牽緣」活動，副市長蘇俊賓（左2）祝福有情人終成眷屬，允諾配對成功有「售後服務」。圖／桃園市政府提供

桃園景福宮今舉辦「2026桃園好緣、舊城喜事百人牽緣」活動，副市長蘇俊賓（右）祝福有情人終成眷屬，允諾配對成功有「售後服務」。圖／桃園市政府提供
桃園景福宮今舉辦「2026桃園好緣、舊城喜事百人牽緣」活動，副市長蘇俊賓（右）祝福有情人終成眷屬，允諾配對成功有「售後服務」。圖／桃園市政府提供

中秋節 蘇俊賓 景福宮 桃園 月老

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