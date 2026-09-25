中秋連假登場 苗栗縣長鍾東錦慰訪9名百歲人瑞送金鎖片、禮金

苗栗縣政府在中秋連假規畫百歲人瑞慰訪，苗栗縣長鍾東錦今天到苗栗市慰訪9位老寶貝，除致贈人瑞1萬元敬老禮金、禮盒外，也轉贈總統府滿百人瑞敬老狀及衛福部金鎖片，祝賀老寶貝們在期頤之年，能福壽安康，平安喜樂。

縣府指出，苗栗縣今年共有216名百歲人瑞，比去年159人多了57人，人數最多的前4名鄉鎮市為苗栗市38人、竹南鎮24人、後龍鎮23人、頭份市20人。

鍾東錦上午由社會處長張國棟陪同，與議員孫素娥、許櫻萍、楊明燁、苗栗市長余文忠等人依序前往江蕭貴妹、邱羅英妹、黃張賽玉、范郭月娥、龍陳冬妹、黎雙進、邱振水、邱鄧月嬌、羅思維等百歲人瑞家中慰訪。

每位老寶貝都神采奕奕等著縣長的到來，9位百歲以上的老寶貝健康及精神狀況良好，能與縣長簡單應答互動，身邊圍繞滿堂子孫，許多家庭都已四代同堂，老人家們見到鍾縣長等人來訪，每位都面帶微笑，開心合影留念。

鍾東錦表示，不少長輩還保有散步習慣且飲食清淡，在子女照顧下身體狀況都非常好，且後代都孝順，家庭和樂，其中福星里的黃張賽玉身體狀況很好，她的兒子常為軍人、公務人員福利發聲，對苗栗縣貢獻很大，也開設雙語幼稚園培育優秀的下一代。

鍾東錦強調，苗栗已步入超高齡社會，希望大家在退休之後到老的過程慢慢享受、好好對待自己，苗栗縣政府還是全台灣唯一被財政控管的縣市，要推行社福政策，光靠縣府力量不夠，因此與鄉鎮市公所一起合作，將三節禮金提高到5000元，許多鄉鎮更是加碼到6000元；推動老人福利方面，縣府會持續努力，繼續規畫好財政並且持續招商引資，讓稅收越來越多照顧好苗栗長輩。

苗栗縣長鍾東錦和苗栗市長余文忠等人上午連袂造訪市內9位百歲以上的人瑞，祝福老人家福壽安康，平安喜樂。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鍾東錦和苗栗市長余文忠等人上午連袂造訪市內9位百歲以上的人瑞，祝福老人家福壽安康，平安喜樂。圖／苗栗縣政府提供