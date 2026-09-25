大園畜牧場確診H5N1、撲殺2500隻雞 桃農業局：已完成撲殺清消

桃園市農業局24日接獲農業部獸醫研究所通知，大園區一處畜牧場確診H5N1高病原性禽流感。該場業者23日上午通報禽隻異常死亡，動保處接獲通報後2小時內即派員到場採樣，並立即實施移動管制，桃園市農業局隨即啟動防疫處置，當日完成場區及聯外道路清消、人車管制，以及場內約2500隻珍珠雞撲殺及禽屍化製銷毀。

桃園市農業局長陳冠義表示，防疫人員接獲通報後立即採樣送驗，並依「動物傳染病防治條例」開立移動管制通知書，禁止場內禽隻及相關物品移出；確診後即展開清消、管制及撲殺作業，從通報、採樣、管制到確診後處置均依防疫程序迅速完成。

農業局指出，確診後立即派出消毒車，完成案例場周邊及聯外道路清消，同步管制人員及車輛進出，並於當日完成全場撲殺；禽屍則由防漏密閉專車運往化製場進行高溫無害化銷毀。後續將依中央防疫標準作業程序，針對案例場半徑1至3公里內養禽場進行流行病學調查及臨床訪視，持續加強疫情監測，防堵病原向外傳播。

農業局表示，桃園自2018年以來已逾8年未有禽流感案例，期間持續配合農業部動植物防疫檢疫署辦理畜牧場主動監測，並透過實地訪視、業者宣導及消毒資材供應等措施，落實禽場生物安全。

動保處長王得吉呼籲，近期氣候變化較大，養禽業者應持續落實禽場生物安全措施，如發現家禽異常死亡或攝食量明顯下降，應立即通報動保處。依「動物傳染病防治條例」第12條規定，未依規定通報者，依同法第43條最高可開罰100萬元，遭撲殺禽隻並依法不予補償。

動保處表示，目前本案為單一確診案例，市府已完成相關防疫處置，並持續進行周邊調查及監測，整體家禽產銷供應目前未受影響。民眾選購禽肉、禽蛋時，應認明合法屠宰及檢驗標章，並充分加熱後食用。

桃園市農業局24日接獲農業部獸醫研究所通知，大園區一處畜牧場確診H5N1高病原性禽流感。圖／桃園市農業局提供