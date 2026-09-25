台灣設計展「光流方舟」打造6米高氣膜裝置 體驗桃園多變農業樣貌

2026台灣設計展於24日開幕，其中，農業主題展區「光流方舟 TAOYUAN LUMA ARK」今日正式啟航。展區打造6米高「源生方舟」大型氣膜裝置，並以「農生迴廊」串聯海拔0至2000公尺的農業地景，透過光影、互動裝置與數位科技，帶領民眾走進桃園從平原、丘陵到高山的農業樣貌。

策展人陳普表示，「光流方舟」以桃園地形與海拔形成的農業樣貌為軸線，透過空間、光影、材質及植栽，將農業地景轉化為展場體驗。「源生方舟」以高山、丘陵及埤塘平原為靈感，「農生迴廊」則串聯平原埤塘、台地智慧栽培、丘陵茶園與水庫流域、高山果林四大景觀，帶領民眾認識不同地形孕育的農產與生產脈絡。展區也將稻米、蔬菜、花卉、蜂蜜、石門活魚、茶葉、黑豬肉、香菇、水蜜桃、觀葉植物及香草莢等11項桃園特色農產融入展場。

除了「源生方舟」，「光流方舟」也以桃園原生植物綬草為靈感，打造約6米高「綬草IP」大型氣膜裝置，將小型原生植物化為大型展場角色，成為另一項視覺亮點。現場另有「桃園好農市集」，集結20家桃園優質農產，並設置寵物友善區及NFC集章活動。

桃園市長張善政表示，桃園台地地勢較高、取水不易，先民以人工開鑿埤塘蓄水灌溉，這些埤塘正是桃園早年農業發展最重要的命脈與基礎。桃園擁有極佳的農業多樣性，平原埤塘種出最好的稻米、丘陵種出最好的茶葉、山地則種出最好的水果。

張善政表示，市府與農會攜手同心，透過科技農業的輔導與青農活水的注入，不斷將桃園農業推向更高的層次。民眾來看展時，可在品嚐農特產品或欣賞植栽時，能細細體會背後農友們付出的辛勞，以及其中蘊含的美學設計。

桃園市農業局長陳冠義表示，「光流方舟」以設計呈現桃園農業的地景、生產與生活，讓民眾從不同角度認識桃園農業。展區展期至10月11日，地點位於亞洲・矽谷創新研發中心基地（桃園青埔智慧圖書館南側廣場），歡迎民眾走進「光流方舟」，從山林、丘陵到埤塘平原，看見桃園農業的不同面貌。

展區內展示多種蕨類植物。記者江婉儀／攝影

農業局打造多個主題區，帶領民眾走進桃園從平原、丘陵到高山的農業樣貌。記者江婉儀／攝影

2026台灣設計展於24日開幕，其中，農業主題展區「光流方舟 TAOYUAN LUMA ARK」今日正式啟航。記者江婉儀／攝影