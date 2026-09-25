快訊

2026蘋果發表會沒說！iPhone 18 Pro動態島縮小 1功能升級超有感

比陶朱隱園還貴！這豪宅車道種樹、一個車位要千萬

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

聽新聞
0:00 / 0:00

下載「新竹通」APP預約就能扭好禮！免費抽春池玻璃限定御守

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，民眾下載「新竹通」APP預約「2026新竹市城市願景展」，將限定版玻璃御守帶回家。圖／新竹市府提供
市府指出，民眾下載「新竹通」APP預約「2026新竹市城市願景展」，將限定版玻璃御守帶回家。圖／新竹市府提供

新竹市府持續推動智慧城市與在地產業結合，「2026新竹市城市願景展」期間推出「新竹通×地方產業」預約登記限定好禮活動，邀請民眾9月28日中午12時起透過「新竹通」APP預約「玻璃御守」兌換日期，並於10月3日至18日展覽期間到場參加限定扭蛋活動，將由新竹在地玻璃產業代表「春池玻璃」打造的限定版玻璃御守帶回家。活動採每日限量，額滿為止，數量有限，兌完為止，歡迎民眾把握機會。

市長高虹安表示，「新竹通」APP是新竹市智慧城市的重要數位服務平台，市府持續透過數位科技串聯市政服務與在地產業，這次特別結合「2026新竹市城市願景展」，將數位服務、城市願景與在地工藝融合，讓民眾不只是來「看展」，也能透過互動體驗認識新竹的城市發展與產業特色，進一步看見在地品牌的創意與實力。

高虹安說，本次限定好禮「玻璃御守」由新竹在地代表性玻璃企業春池玻璃打造，長期深耕玻璃回收、再製與工藝創作，將廢玻璃重新賦予新的生命，透過循環再生與工藝創新，將新竹深厚的玻璃產業文化轉化為兼具美感與永續價值的生活作品。這次更以在地玻璃工藝打造限定玻璃御守，結合可愛的新竹市城市吉祥物意象，推出4款不同設計，讓新竹特色以小巧而獨特的方式走進大家的日常，兼具收藏與紀念價值。

數位發展處指出，這次「玻璃御守」採每日限量方式提供兌換，平日每日限量150個、假日每日限量370個，數量有限，額滿即止。市府也希望透過限定好禮，讓更多民眾認識新竹在地優質品牌，感受城市產業與創意工藝的魅力。

數位發展處說明，民眾只要下載「新竹通」APP並完成會員註冊，即可自9月28日中午12時起線上預約「玻璃御守」兌換日期。活動期間每個帳號限預約1日，且限領1次；預約時採「選取日期」方式。完成預約後，於預約指定日期至「2026新竹市城市願景展」現場，依現場指引兌換並參加扭蛋活動，把限定版玻璃御守帶回家。

市府表示，若於預約當日閉館前未到場兌換，該筆預約將於當日20時自動取消，民眾可於取消後重新預約其他尚有名額的日期。每日限量依平假日有所不同，建議有興趣的民眾把握開放預約時間，提早完成預約。歡迎民眾9月28日中午12時起透過「新竹通」APP完成預約，並於展期來到城市願景展，一邊認識新竹未來的城市發展，一邊參加「新竹通」限定扭蛋好禮活動，將獨具新竹特色的玻璃御守收藏回家。

App 免費 新竹 下載 高虹安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

服務業節能補助開跑 竹市受理申請至12月15日止

看秀、逛展、抽好禮！「2026原創服裝大賞」10月2日松菸登場

新光三越周年慶寶可夢大量出沒 訓練家蒐集神奇寶貝必看攻略

新北鮮奶幸福周小確幸 因這原因推出限時一周加碼1瓶

相關新聞

竹北2公園剛完工又翻新 市公所：依法辦理

二○二六地方選舉，新竹縣長藍綠攻防激烈。國民黨台北市議員參選人賴苡任劍指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，質疑竹北公園才翻新不久，又花上千萬翻新，同黨縣長參選人徐欣瑩陣營也用雙關語大酸「敗家有方」；竹北市公所則回應，相關工程均依法辦理。

下載「新竹通」APP預約就能扭好禮！免費抽春池玻璃限定御守

新竹市府持續推動智慧城市與在地產業結合，「2026新竹市城市願景展」期間推出「新竹通×地方產業」預約登記限定好禮活動，邀請民眾9月28日中午12時起透過「新竹通」APP預約「玻璃御守」兌換日期，並於10月3日至18日展覽期間到場參加限定扭蛋活動，將由新竹在地玻璃產業代表「春池玻璃」打造的限定版玻璃御守帶回家。活動採每日限量，額滿為止，數量有限，兌完為止，歡迎民眾把握機會。

竹市學生通學陷困境議員盼橫向整合　市府允檢討路網與校車彈性計費

新竹市學生放學通學長期面臨「搭不到公車、借不到 YouBike、校車難配合」的困境。市議員蔡惠婷於議會質詢時指出，學生通學並非單一運具供給不足，而是各公共運輸系統制度僵化且缺乏橫向整合，導致需求互相排擠與外溢，其中包括校車制度僵化，外溢至公車、公車時刻與學校作息不符、YouBike 時間調度出現斷層等問題，盼相關單位能重視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。