下載「新竹通」APP預約就能扭好禮！免費抽春池玻璃限定御守

新竹市府持續推動智慧城市與在地產業結合，「2026新竹市城市願景展」期間推出「新竹通×地方產業」預約登記限定好禮活動，邀請民眾9月28日中午12時起透過「新竹通」APP預約「玻璃御守」兌換日期，並於10月3日至18日展覽期間到場參加限定扭蛋活動，將由新竹在地玻璃產業代表「春池玻璃」打造的限定版玻璃御守帶回家。活動採每日限量，額滿為止，數量有限，兌完為止，歡迎民眾把握機會。

市長高虹安表示，「新竹通」APP是新竹市智慧城市的重要數位服務平台，市府持續透過數位科技串聯市政服務與在地產業，這次特別結合「2026新竹市城市願景展」，將數位服務、城市願景與在地工藝融合，讓民眾不只是來「看展」，也能透過互動體驗認識新竹的城市發展與產業特色，進一步看見在地品牌的創意與實力。

高虹安說，本次限定好禮「玻璃御守」由新竹在地代表性玻璃企業春池玻璃打造，長期深耕玻璃回收、再製與工藝創作，將廢玻璃重新賦予新的生命，透過循環再生與工藝創新，將新竹深厚的玻璃產業文化轉化為兼具美感與永續價值的生活作品。這次更以在地玻璃工藝打造限定玻璃御守，結合可愛的新竹市城市吉祥物意象，推出4款不同設計，讓新竹特色以小巧而獨特的方式走進大家的日常，兼具收藏與紀念價值。

數位發展處指出，這次「玻璃御守」採每日限量方式提供兌換，平日每日限量150個、假日每日限量370個，數量有限，額滿即止。市府也希望透過限定好禮，讓更多民眾認識新竹在地優質品牌，感受城市產業與創意工藝的魅力。

數位發展處說明，民眾只要下載「新竹通」APP並完成會員註冊，即可自9月28日中午12時起線上預約「玻璃御守」兌換日期。活動期間每個帳號限預約1日，且限領1次；預約時採「選取日期」方式。完成預約後，於預約指定日期至「2026新竹市城市願景展」現場，依現場指引兌換並參加扭蛋活動，把限定版玻璃御守帶回家。

市府表示，若於預約當日閉館前未到場兌換，該筆預約將於當日20時自動取消，民眾可於取消後重新預約其他尚有名額的日期。每日限量依平假日有所不同，建議有興趣的民眾把握開放預約時間，提早完成預約。歡迎民眾9月28日中午12時起透過「新竹通」APP完成預約，並於展期來到城市願景展，一邊認識新竹未來的城市發展，一邊參加「新竹通」限定扭蛋好禮活動，將獨具新竹特色的玻璃御守收藏回家。