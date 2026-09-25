竹市學生通學陷困境議員盼橫向整合　市府允檢討路網與校車彈性計費

新竹市學生放學通學長期面臨「搭不到公車、借不到 YouBike、校車難配合」的困境。市議員蔡惠婷於議會質詢時指出，學生通學並非單一運具供給不足，而是各公共運輸系統制度僵化且缺乏橫向整合，導致需求互相排擠與外溢，其中包括校車制度僵化，外溢至公車、公車時刻與學校作息不符、YouBike 時間調度出現斷層等問題，盼相關單位能重視。

蔡惠婷說，校車制度僵化，外溢至公車部分，校車採整學期包季收費且單程費用近百元（對比公車 15元），對每周僅部分天數有搭乘需求的孩子極不划算；加上成班門檻高，一旦班次砍班，原本搭校車的學生只好全數湧向市區公車。

另外，公車班次抵達學校的時間若不能與放學時間配合，學生難以及時趕到站牌；且同一路線的上下游學校互相競爭座位，上游學校已經在前一站擠滿公車，到了下一站，下游學校的學生完全無法上車。公車無法「跳站」或「保留座位」，導致下游站點學生要花更長的等待時間才能搭上公車回家。

蔡惠婷指出，通常學校有兩波放學時間，第一波是第七節（16時）、第二波是第八節（17時）。第一波放學後，若YouBike被借光，而未能在第七節至第八節黃金一小時內完成巡迴補車，第八節放學的學生將面臨無車可用的窘境。

此外，蔡惠婷說，竹北市由區公所主導的「跨校通學專車」大受學生好評，由於新竹市也有眾多學子早上要跨越頭前溪到竹北就讀，建議市府也應參考竹北模式，來籌辦竹市的跨縣市跨校通學專車。

對此，市府交通處表示，考量尖峰時段各公車班次已滿載，跳蛙式公車跳站行駛停靠，恐排擠中途站點民眾權益，市府將審慎研議。另跨縣市就讀通學，經查陽明交大附中有公路客運5612、5619行經，六家高中有縣府快捷9號、竹東高中有公路客運5608行經，3校均有公車路線行駛，若民眾有跨縣市就讀公路客運乘車需求，市府會持續協調新竹區監理所研議增加路線可能性。

市區公車部分，市府已將竹市學校納入市區公車路網優化案中檢討，滿足學生通學需求，市府亦將協助業者召募駕駛長評估增加班次，舒緩尖峰時間乘車需求。

交通處說明，因應新竹市各校放學尖峰集中用車需求，YouBike已安排3組調度人員，於每日16時至19時執行尖峰運補，優先將其他站點回補車輛至學校場站，提升補車效率及車輛供應量能。

教育處表示，為進一步貼近學生實際通學需求，將請市立高中評估學生搭乘情形及需求，研議是否可依學生實際搭乘天數彈性計算費用，降低學生交通負擔；另將請學校調查學生對市區公車的搭乘需求及通學路線，彙整相關資訊後提供交通處，作為後續研議公車路線及交通服務規劃之參考，以持續完善學生通學交通服務。