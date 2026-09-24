獨／新竹戀戀海岸線路跑賽前10天突停辦 跑友怒控竟不退費

原訂10月4日舉辦的「2026新竹市戀戀海岸線快樂路跑」今晚突宣布停賽。有跑友向本報投訴，距開跑僅10天才得知取消，報名費不退、客服也聯繫不上，質疑主辦單位明知申請未獲准，仍持續寄送物資、宣傳其他賽事。

投訴跑友表示，9月22日才收到衣服、號碼布等參賽物資，今晚就看到停賽公告，且主辦單位臉書仍持續宣傳其他路跑活動，讓他質疑「這一場都沒申請成功，為什麼還繼續辦其他賽事？」

依官網資料，飛魚18公里組報名費1300元、開放1800人，額滿為234萬元；螃蟹9公里組1200元、2000人，額滿240萬元；海龜4.5公里組1000元、1200人，額滿120萬元；另50人的共融體驗組免費。3個付費組若全數額滿，報名費最高達594萬元，另有每人100元晶片押金。

投訴跑友認為，主辦單位既然從今年3月起就與市府進行相關行政程序，且7月、8月陸續遭相關機關否准，更應提早告知參賽者風險，而非直到賽前10天才宣布取消。他也質疑，若不退還報名費，至少應公開實際報名人數、收入與支出明細，「不能只說成本已經超過報名費，就要跑友全部買單」。

中華民國陸上運動競技協會今晚公告表示，今年3月2日起即依「新竹市大型群聚活動安全管理自治條例」提出賽事申請，歷經消防、交通、場地及道路等程序，多次補正及協調；交通處7月16日作成否準處理，消防局8月31日也正式函復不同意。

協會其後透過行政程序、資訊公開、議會陳情及司法程序尋求救濟，為爭取10月4日仍能舉辦，另向台北高等行政法院聲請暫時權利保護，但24日收到法院駁回裁定，因此正式宣布停賽。

至於跑友最關切的退費問題，協會表示，賽事物資、服裝、物流、硬體及各項前置作業均已實際執行，投入經費及因停賽所生損失已超過本屆賽事收取的報名費總額，因此「本屆報名費不另辦理退還」。

協會表示，已製作完成的賽事物資仍會依原報名資料處理，其他完賽紀念物品將另行寄送；加價購鐳雕服務可保留至未來任一場「戀戀系列」賽事免費使用一次，晶片則可於日後由樂活報名網系統服務的賽事依規定辦理退費。