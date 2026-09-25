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竹北2公園剛完工又翻新 市公所：依法辦理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣竹北市長鄭朝方推動公園設施及遊具改善，近日因完工不到四年又投入千萬翻新，遭外界質疑。聯合報系資料照
新竹縣竹北市長鄭朝方推動公園設施及遊具改善，近日因完工不到四年又投入千萬翻新，遭外界質疑。聯合報系資料照

二○二六地方選舉，新竹縣長藍綠攻防激烈。國民黨台北市議員參選人賴苡任劍指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，質疑竹北公園才翻新不久，又花上千萬翻新，同黨縣長參選人徐欣瑩陣營也用雙關語大酸「敗家有方」；竹北市公所則回應，相關工程均依法辦理。

賴苡任指出，竹北市福興公園和縣福園公園二○二二年完成第一期改善，後來福興公園去年投入一千五百九十八萬元辦理第二期改善，縣福園公園則是今年再投入二千七百九十八萬元翻新，他質疑是重複建設，鄭朝方應說明清楚。

徐欣瑩陣營則批，繼竹北東區市場改建經費暴增十四億元又空轉四年之後，二座公園未達年限就花大錢修繕，再次證明鄭朝方好大喜功，浪費人民納稅錢，「建設有方」是假，「敗家有方」才是真實。

竹北市公所主任秘書陳家緯表示，縣福園公園過去有大型水泥假山與涼亭，夜間照明不足成為治安隱患，景觀池也因長期乾涸導致池底龜裂，而福興公園人行步道長期破損落差大，局部補丁根本無效，唯有一次性解決鋪面與無障礙動線問題才能給市民安全。

陳家緯強調，城市治理應以「市民安全與實際需求」為核心，對於非新竹縣民、不了解在地脈絡的政治操作，特別是忽視縣福公園的治安與安全隱患，公所深感遺憾。市公所將持續堅持依法行政，把資源花在守護市民安全的刀口上。

公園 竹北 鄭朝方

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