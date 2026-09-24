快訊

校方發聲了！17歲高中生遭同校學弟刺頸搶救中 侯友宜急赴醫院探視

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗縣第6處身障者社區家園啟用 位處市區黃金地段生活機能佳

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣照顧身心障礙者成立的第6個社區家園「玉苗家園」上午揭牌啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣照顧身心障礙者成立的第6個社區家園「玉苗家園」上午揭牌啟用。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣為照顧身心障礙者成立的第6個社區家園「玉苗家園」上午揭牌啟用，副縣長邱俐俐、長照處長莊素玲與苗栗市長余文忠、玉苗里長廖文熾等多人到場參與，與現場來賓及家園住民共同見證社區多元包容的溫馨與喜悅，盼透過社區家園的成立，讓身障朋友能在熟悉的社區環境中自主生活、融入社會。

長照處指出，目前全縣已有6個身障者社區家園，其中3個都是幼安教養院設置的，包括今天啟用的「玉苗家園」，此處家園的身心障礙住民共有6人，年齡從成年至40多歲都有。

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的「家」，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。

幼安教養院長林勤妹說，社區居住不只是讓身心障礙者從機構搬到一般住宅，更重要的是要讓他們真正成為社區的一份子，擁有選擇生活、參與決定及與人互動的機會。

幼安將持續以安全、尊重與支持為核心，陪伴服務對象發展生活能力、建立自信，也期待透過與鄰里自然互動，讓社區更加認識身心障礙者，看見每個人都能在社區中找到自己的位置。

邱俐俐表示，縣府團隊長年致力於打造高齡與身障友善的宜居城市，落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，建構友善包容的無障礙社區環境。

社區家園的成立，核心價值在建構以身障者的支持系統，由專業輔導員及生活助理員的協助，住民能依自己的意願安排日常生活、表達想法並做出選擇，從備餐、清潔到社區參與，逐步建立自主生活的能力與信心。

她強調，照顧身障朋友是縣府團隊責無旁貸的使命，未來縣府會繼續爭取與挹注更多資源，持續擴充社區家園與在地服務據點，讓所有需要幫助的朋友，都能在苗栗這片土地上安心生活、尊嚴自立。

她說，從社區家園、日間照顧、小作所，到生活自立與家庭支持，逐步建立更完整的在地支持網絡，讓身心障礙朋友在人生不同階段，都有適合自己的服務與選擇。縣府也會持續善用社會住宅及社區空間布建身障社區式照顧據點，讓福利服務更貼近日常生活。

苗栗縣為照顧身心障礙者成立的第6個社區家園「玉苗家園」上午揭牌啟用，副縣長邱俐俐（中）到場，強調照顧身障朋友是縣府團隊責無旁貸的使命。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為照顧身心障礙者成立的第6個社區家園「玉苗家園」上午揭牌啟用，副縣長邱俐俐（中）到場，強調照顧身障朋友是縣府團隊責無旁貸的使命。記者胡蓬生／攝影

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影
玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影
玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影
玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影
玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影

苗栗 身障者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙溪區上林里長者共餐暖心 十多年陪伴長輩安心生活

送禮溫度計推薦！十大熱門公益禮盒 庇護工場、社福團體一次懂

中秋送暖關懷 竹市攜手志工陪伴388名獨居長者

苗栗市長參選人林月琴、彰化市長參選人黃柏瑜合體 黃昏市場拜票

相關新聞

地礦中心更新液化圖竹市北區香山潛勢升 竹市府：嚴審新建案施工

經濟部地礦中心今日發布115年土壤液化潛勢圖更新結果，潛勢區分級提高較多的為新竹市的北區及香山區，地下水位變化也較多；潛勢區分級降低較多的則是新北市板橋區，長期觀測地下水位下降，土壤液化潛勢相對下降。

影／苗栗縣第6處身障者社區家園啟用 位處市區黃金地段生活機能佳

苗栗縣為照顧身心障礙者成立的第6個社區家園「玉苗家園」上午揭牌啟用，副縣長邱俐俐、長照處長莊素玲與苗栗市長余文忠、玉苗里長廖文熾等多人到場參與，與現場來賓及家園住民共同見證社區多元包容的溫馨與喜悅，盼透過社區家園的成立，讓身障朋友能在熟悉的社區環境中自主生活、融入社會。

影／建築藏密碼！銅鑼消防分隊新廳舍今動土 規模比舊廳舍多一倍

苗栗縣消防局第一救護大隊銅鑼分隊辦公廳舍使用超過40年，為改善廳舍老舊及空間不足問題，縣府爭取中央經費1億800萬元並自籌1200萬元辦理重建工程，今天上午開工動土。這項工程因鄰近銅鑼科學園區，不但斥資1.2億元興建，規模也大幅提升，可說全縣迄今造價最高的消防分隊廳舍，預計明年11月底完工、2028年初啟用。

苗栗黑豆遇暴雨「減產逾5成」 今現勘達天然災害救助標準

苗栗縣今年8、9月遭受短延時強降雨重創，大豆（黑豆）爆發嚴重落花、落莢及植株黃化災情，縣長鍾東錦今（24）日會同農糧署、苗栗農改場前往頭份產銷班實地勘災，初步統計全縣受害面積達86公頃、平均損害程度約51%，已達天然災害救助標準。

竹北新月沙灣掀選戰攻防 曾聖凱喊話徐欣瑩交代防護成效

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨邀內政部前部長李鴻源會勘新月沙灣，李批與其花錢蓋署名、打卡建築，不如思考海岸平衡。民進黨竹北市長參選人曾聖凱今反擊，海岸問題14年前就受關注，呼籲別把會勘當政治秀場。

竹北2公園才蓋好又翻新？市公所：依法行政、錢花在安全刀口上

台北市議員參選人賴苡任今質疑新竹縣竹北福興公園、縣福園公園完工不到4年又投入千萬元翻新，並追問中央補助款是否遭追繳。竹北市公所今回應，相關工程均依法辦理，絕無違反法規或遭追繳款項情事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。