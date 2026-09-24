影／苗栗縣第6處身障者社區家園啟用 位處市區黃金地段生活機能佳

苗栗縣為照顧身心障礙者成立的第6個社區家園「玉苗家園」上午揭牌啟用，副縣長邱俐俐、長照處長莊素玲與苗栗市長余文忠、玉苗里長廖文熾等多人到場參與，與現場來賓及家園住民共同見證社區多元包容的溫馨與喜悅，盼透過社區家園的成立，讓身障朋友能在熟悉的社區環境中自主生活、融入社會。

長照處指出，目前全縣已有6個身障者社區家園，其中3個都是幼安教養院設置的，包括今天啟用的「玉苗家園」，此處家園的身心障礙住民共有6人，年齡從成年至40多歲都有。

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的「家」，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。

幼安教養院長林勤妹說，社區居住不只是讓身心障礙者從機構搬到一般住宅，更重要的是要讓他們真正成為社區的一份子，擁有選擇生活、參與決定及與人互動的機會。

幼安將持續以安全、尊重與支持為核心，陪伴服務對象發展生活能力、建立自信，也期待透過與鄰里自然互動，讓社區更加認識身心障礙者，看見每個人都能在社區中找到自己的位置。

邱俐俐表示，縣府團隊長年致力於打造高齡與身障友善的宜居城市，落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，建構友善包容的無障礙社區環境。

社區家園的成立，核心價值在建構以身障者的支持系統，由專業輔導員及生活助理員的協助，住民能依自己的意願安排日常生活、表達想法並做出選擇，從備餐、清潔到社區參與，逐步建立自主生活的能力與信心。

她強調，照顧身障朋友是縣府團隊責無旁貸的使命，未來縣府會繼續爭取與挹注更多資源，持續擴充社區家園與在地服務據點，讓所有需要幫助的朋友，都能在苗栗這片土地上安心生活、尊嚴自立。

她說，從社區家園、日間照顧、小作所，到生活自立與家庭支持，逐步建立更完整的在地支持網絡，讓身心障礙朋友在人生不同階段，都有適合自己的服務與選擇。縣府也會持續善用社會住宅及社區空間布建身障社區式照顧據點，讓福利服務更貼近日常生活。

苗栗縣為照顧身心障礙者成立的第6個社區家園「玉苗家園」上午揭牌啟用，副縣長邱俐俐（中）到場，強調照顧身障朋友是縣府團隊責無旁貸的使命。記者胡蓬生／攝影

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影

玉苗家園有西式外觀，位於南苗市場的大型停車場旁，周邊生活機能充足，也是住民工作結束後返回的家，房間有單人房 、雙人房，也有社工人員居住的房間。記者胡蓬生／攝影