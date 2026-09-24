影／建築藏密碼！銅鑼消防分隊新廳舍今動土 規模比舊廳舍多一倍

苗栗縣消防局第一救護大隊銅鑼分隊辦公廳舍使用超過40年，為改善廳舍老舊及空間不足問題，縣府爭取中央經費1億800萬元並自籌1200萬元辦理重建工程，今天上午開工動土。這項工程因鄰近銅鑼科學園區，不但斥資1.2億元興建，規模也大幅提升，可說全縣迄今造價最高的消防分隊廳舍，預計明年11月底完工、2028年初啟用。

消防局長匡夢麟簡報指出，現有銅鑼分隊廳舍不僅老舊，也無法滿足現今勤務需求，目前共16名消防救護人員，配置6部消防車輛，但廳舍只能停放3部，未來因應銅鑼產業發展及災害型態多元化，消防人力、車輛及特殊災害處理裝備都將持續提升。

他指出，新建廳舍外觀設計有「119」，規畫為地上4層，樓地板坪數約420坪，比舊廳舍204坪多了一倍多，未來可容納38名消防人員進駐，比現有16人增加22人，救災車輛將增至11部，包括一輛雲梯車； 新廳舍依現代消防勤務需求重新規畫，改善車輛進出及停放動線，增加人員辦公、備勤及生活空間，並提供更完善的救災裝備整備環境，全面提升消防勤務效能。

內政部常務次長吳堂安表示，苗栗縣財務困難，無法與其他縣市相比，因此這次中央補助1億800萬元重建銅鑼消防分隊 ，補助額度為總經費九成；只要縣長支持並向內政部反映，中央一定會前來了解需求並提供地方建設補助，相信在鍾縣長領導，銅鑼廳舍能如質如期完工。

鍾東錦表示，消防隊員要在廳舍裡24小時待命，因此值班環境一定要好，讓人員能好好休息，出任務時精神飽滿，執勤過程中保障自己安全，更在救災時展現專業。銅鑼科學園區已進駐許多國際大廠，在救護、救災的量能有必要提升，將盡量補齊人力以備不時之需。

上午的動土典禮，包括鍾東錦、內政部常務次長吳堂安、議員羅貴星、鄭碧玉、黎尚安、黃芳椿、立委陳超明團隊主任、議長李文斌機要秘書、議員陳品安秘書、獅潭鄉長劉淑能、大湖鄉長黃惠琴、銅鑼鄉公所秘書、銅鑼鄉代會主席林九炲以及地方民代多人為工程持鏟動土、焚香祝禱人車出入平安。

苗栗縣消防局銅鑼消防分隊新建廳舍工程今天動土，消防局長匡夢麟簡報說明新廳舍工程規畫。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣消防局銅鑼消防分隊新建廳舍今天動土，眾人焚香祝禱人車出入平安、工程順利。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣消防局銅鑼消防分隊新建廳舍今天動土。記者胡蓬生／攝影。記者胡蓬生／攝影