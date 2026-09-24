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地礦中心更新液化圖竹市北區香山潛勢升 竹市府：嚴審新建案施工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
土壤液化潛勢圖資更新，範圍包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市共6個縣市。圖／地礦中心提供
土壤液化潛勢圖資更新，範圍包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市共6個縣市。圖／地礦中心提供

經濟部地礦中心今日發布115年土壤液化潛勢圖更新結果，潛勢區分級提高較多的為新竹市的北區及香山區，地下水位變化也較多；潛勢區分級降低較多的則是新北市板橋區，長期觀測地下水位下降，土壤液化潛勢相對下降。

新竹市政府都發處表示，針對新竹市未來新建案申請建築許可案，市府除依規要求檢送建築基地的地質敏感區查詢系統線上查詢系統結果，以釐清建築基地是否位於地下水補注地質敏感地區；另申請建築許可時，除一定規模建築基地應檢附地質鑽報告外，針對中、高潛勢或特殊地質條件基地，也要求提出個案地質調查及液化評估，再依專業評估結果採取適當基礎設計或地盤改良措施。

都發處指出，在施工階段時，目前竹市已函頒「新竹市建築工程辦理施工計畫書作業要點」，在建築開工前應提送施工計畫書申請審查機構召開審查會審查，審查重點包括：施工相關資料、安全衛生、環境維護及防災措施、地下室施工作業、房安全維護措施、工法說明(依實際施工工法提出)、災害緊急搶修及應變計畫等，以加強新竹市申請建築許可的建築工程施工管理；另在地下開挖階段委託社團法人中華民國大地工程技師公會勘查，以加強工地安全管理。

針對既有建築物，市府呼籲，市民不必因為所在區域分級調整就產生恐慌；如對自有建築物安全有所疑慮，應由專業建築、土木或大地工程人員依實際建築物及基地條件進行評估，而非僅依地圖顏色自行判斷。市府將持續以科學資料為基礎，從「區域圖資」進一步落實到「基地調查」，再由「基地調查」落實到「工程設計與施工管理」，同時兼顧都市發展與居住安全，打造更具韌性、更安全的新竹市。

有建商指出，確認土壤液化的地段對房價是一定會影響的，土壤液化潛勢資訊公布後，短期可能造成部分購屋者的心理疑慮，尤其是中古屋市場，買方可能將地質風險納入議價考量，使高潛勢區的議價空間增加。不過，土壤液化潛勢並不等同於房屋一定會發生損害，實際影響仍須視地質條件、建築結構、地基設計及區域市場供需而定，因此較適合解讀為「房價的潛在影響因素。」

對此，住在北區一處重劃區的林小姐說，當初買房時就有看建商的地質鑽探報告，現在的大樓動輒挖地下二、三層，都有做連續壁或打支撐樁，基礎算蠻穩的，不會太擔心自家大樓。但看到北區分級調高，還是會關注周邊中古屋或公共設施的狀況。看到市府說未來新建案會仔細審查地盤改良和施工計畫，覺得這樣很好，交屋也比較放心。

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