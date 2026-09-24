苗栗黑豆遇暴雨「減產逾5成」 今現勘達天然災害救助標準

苗栗縣今年8、9月遭受短延時強降雨重創，大豆（黑豆）爆發嚴重落花、落莢及植株黃化災情，縣長鍾東錦今（24）日會同農糧署、苗栗農改場前往頭份產銷班實地勘災，初步統計全縣受害面積達86公頃、平均損害程度約51%，已達天然災害救助標準。

縣府農業處指出，縣內配合農業部推動大糧倉計畫及轉作政策，積極發展國產雜糧產業，其中大豆是重要的推廣作物。當中，大豆主要栽培品種為台南5號黑豆，產銷採契作及規模化共同經營，已逐步發展成為北部重要黑豆產區。

初估全縣2期作大豆種植面積約120公頃，其中後龍鎮栽培最多，約81公頃，其次為頭份市20公頃、苑裡鎮12公頃，多契作供應醬油、食品大廠。頭份市及後龍鎮多數大豆於7月下旬至8月上旬播種，在8月下旬至9月上旬幼苗期及開花結莢期時， 遇到數次短延時強降雨，造成幼苗浸水黃化、植株生育不良、落花及落莢等情形，整體豆莢數量減少約6成，受害嚴重田區甚至減產達8成，農民損失慘重。

鍾東錦表示，大雨把花打掉致結莢大減，農民在酷熱天氣下辛苦耕作卻面臨重創，考量中央每公頃2萬8000元救助金不足以彌補損失，縣府將盤點今年結餘預算研擬加碼補助。此外，黑豆若未經篩選交貨易遭退貨，縣府將由頭份市農會提案合作補助購置篩選機，服務農友。

農業處補充說明，勘查確立災情後將加速認定，確保受災農民順利領取現金救助；另有申報「農糧產業調整與轉型計畫」2期作契作大豆者，經勘查因本次天然災害造成活率不合格，仍得依獎勵基準核發獎勵金（ 一般農7萬元/公頃、大專業農8萬元/公頃），將全力協助農友度過難關。