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全民運10月桃園登場 機場捷運主題站、彩繪列車助攻

中央社／ 桃園24日電
「全民運動會」將於10月17日至22日於桃園市登場，桃園市政府特別將機捷A9 林口站打造為全民運主題車站，大廳就可看見大型牆面展示全民運國際交流大使糸井嘉男與多名桃園在地選手的形象照，以黑底、桃紅單色影像展現強烈視覺風格。（桃園大眾捷運公司提供）中央社
「全民運動會」將於10月17日至22日於桃園市登場，桃園市政府特別將機捷A9 林口站打造為全民運主題車站，大廳就可看見大型牆面展示全民運國際交流大使糸井嘉男與多名桃園在地選手的形象照，以黑底、桃紅單色影像展現強烈視覺風格。（桃園大眾捷運公司提供）中央社

「全民運動會」將於10月17日至22日於桃園市登場，桃園市政府特別將機捷A9林口站打造為全民運主題車站，並推出彩繪列車，讓民眾感受運動員充滿張力的動態瞬間，打造賽事氛圍。

桃園市政府今天發布新聞稿表示，「全民運動會」為全台最高層級非亞運、奧運之綜合性大型運動賽會，主題車站及彩繪列車以運動員「力與美」為核心，運用高反差光影聚焦運動選手發力時的肌肉線條、平衡感與肢體協調，結合搶眼視覺色彩，讓搭乘捷運的民眾感受濃厚的賽事氛圍。

桃園市政府指出，機場捷運A9林口站為主題車站，1樓大廳就可看見大型牆面展示全民運國際交流大使糸井嘉男與多名桃園在地選手的形象照，以黑底、桃紅單色影像展現強烈視覺風格；大廳圓柱則以有氧體操及龍獅運動展現動感、跳躍的靈動性。站內呈現8項賽事選手動態照片，結合大會核心標語「PUSH YOUR LIMITS!」，透過視覺設計融入民眾日常通勤動線中。

市府說，彩繪列車則在車體兩側融合飛盤、有氧體操、獨輪車、太極拳、沙灘手球等運動員躍動伸展姿態，當列車行駛時，具流動感與視覺張力的動作展現城市豐沛的運動能量；車廂內則有運動員的競技身姿與糸井嘉男交錯呈現，結合吉祥物「ㄚ桃、園哥」競賽圖示，讓乘客感受到為選手加油應援的熱情。

市府表示，全民運動會涵蓋定向越野、滑輪溜冰、原野射箭到巧固球、拔河、龍舟等32種競賽項目，年齡橫跨國小至長青族。桃園另納入有氧舞蹈、獨輪車等特色項目，展現多元運動風貌。桃園市設有43處競賽場地，部分賽事9月中旬已陸續登場，會內賽將於10月17日至22日舉行，歡迎民眾搭乘機捷走訪主題車站，進場觀賽為選手加油。

彩繪列車 機場捷運 桃園

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