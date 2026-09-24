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不只把燈換亮 鄭朝方提「點亮竹縣計畫」升級LED兼顧城市質感

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市持續推動「點亮竹北」路燈升級，民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方表示，未來將把竹北經驗擴大至全縣，推動「點亮新竹縣」計畫。圖／鄭朝方團隊提供
新竹縣竹北市持續推動「點亮竹北」路燈升級，民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方表示，未來將把竹北經驗擴大至全縣，推動「點亮新竹縣」計畫。圖／鄭朝方團隊提供

新竹縣竹北市持續推動「點亮竹北」路燈升級，民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方表示，未來將把竹北經驗擴大至全縣，推動「點亮新竹縣」計畫，全面改善13鄉鎮市照明，兼顧交通安全、節能與城市美學。

竹北目前已將高鐵區全區及縣治區多處路燈升級為高效能LED燈具。鄭朝方指出，路燈是道路交通最基礎的安全設施，也是保障行人夜間通行的重要防線，尤其路口、通學路線、人行道及夜間活動頻繁的公共場域，照明是否充足，都直接關係交通安全與生活品質。

鄭朝方表示，隨LED技術進步，公共照明不應只追求「把燈換亮」，更要兼顧安全、節能、永續及城市美學。竹北近年也將城市設計融入公共建設，他參與設計、以竹蜻蜓為概念的「竹北燈」已取得專利，另一款「自由之花」則以自由女神火炬為靈感，兼顧道路、停車場及人行空間照明。

鄭朝方說，未來將全面盤點縣管道路及公共設施路燈，依道路條件、車流、人流及實際照明需求，逐步推動老舊燈具LED化，並與13鄉鎮市公所合作，改善地方道路、生活巷弄及重要公共場域照明，也將依各地特色導入造型燈具與城市設計。

此外，「點亮新竹縣」也將結合「縣民安心空間」政策，盤點校園、公園、停車場、通學路線等公共場域，優先改善照明死角。鄭朝方表示，竹北已一盞一盞點亮，下一步就是點亮整個新竹縣，讓安全、節能與城市美學延伸至全縣。

竹北目前已將高鐵區全區及縣治區多處路燈升級為高效能LED燈具。圖／鄭朝方團隊提供
竹北目前已將高鐵區全區及縣治區多處路燈升級為高效能LED燈具。圖／鄭朝方團隊提供

鄭朝方 LED 城市

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