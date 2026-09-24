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竹北新月沙灣掀選戰攻防 曾聖凱喊話徐欣瑩交代防護成效

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
曾聖凱表示，選舉不能只點出問題，應拿出可執行、可追蹤的下一步。圖／曾聖凱團隊提供
曾聖凱表示，選舉不能只點出問題，應拿出可執行、可追蹤的下一步。圖／曾聖凱團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨邀內政部前部長李鴻源會勘新月沙灣，李批與其花錢蓋署名、打卡建築，不如思考海岸平衡。民進黨竹北市長參選人曾聖凱今反擊，海岸問題14年前就受關注，呼籲別把會勘當政治秀場。

徐欣瑩昨與李鴻源、國民黨竹北市長參選人吳旭智等人會勘新月沙灣，現場指出海岸1年退縮約15公尺。徐主張持續補沙、推動養沙工程；李則指當地海岸嚴重失衡，批評與其花錢蓋署名、網紅打卡建築，更應思考海岸生態平衡。

曾聖凱表示，新月沙灣過去一度快被市民遺忘，如今重新受到關注，他肯定竹北市長鄭朝方與市公所改善老舊設施、步道、照明及沖洗空間，但認為這些改變不應只被簡化為「網紅打卡景點」，相關設施安全、海岸退縮及防護工程也應同步面對。

曾聖凱指出，李鴻源所說「政治太多、專業太少」，同樣值得徐欣瑩與吳旭智思考。若要討論養沙、護沙，就應提出具體工法、經費來源、執行時程及預期成效，而非只留下政治攻防。

他說，徐欣瑩2012年擔任立委時，就曾與時任新竹縣議長陳見賢等人會勘新月沙灣，關注沙灘流失及海岸線後退。既然14年前已注意到問題，如今更應說明歷年如何追蹤、既有措施成效，以及為何海岸線仍持續退縮。

曾聖凱也向徐欣瑩、吳旭智提出問題，包括既有海岸防護計畫執行進度、哪些區域仍需補強，以及任內提出哪些質詢、提案或爭取經費，主張相關協調紀錄、工程進度、監測數據及後續追蹤方式都應公開。

他另指出，縣府「115年新月沙灘天然災害復建工程」預算678萬7000元，首度招標未完成決標，目前再度招標，預定10月1日截止投標。

曾聖凱表示，支持延續新月沙灣公共空間改善，也主張公開設施安全檢查、海岸監測及防護計畫進度，讓市公所、縣府與中央責任說清楚。他說，選舉不能只點出問題，應拿出可執行、可追蹤的下一步，強調「我們需要的是專業的治理方法，而不是專業的政客」，新竹縣與竹北市禁不起會勘淪為政治作秀。

徐欣瑩 曾聖凱 竹北

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