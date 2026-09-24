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竹北2公園才蓋好又翻新？市公所：依法行政、錢花在安全刀口上

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陳家緯指出，縣福園公園透過「減法美學」打通死角、還原綠地，徹底擺脫治安陰霾。圖／竹北市公所提供
陳家緯指出，縣福園公園透過「減法美學」打通死角、還原綠地，徹底擺脫治安陰霾。圖／竹北市公所提供

台北市議員參選人賴苡任今質疑新竹縣竹北福興公園、縣福園公園完工不到4年又投入千萬元翻新，並追問中央補助款是否遭追繳。竹北市公所今回應，相關工程均依法辦理，絕無違反法規或遭追繳款項情事。

賴苡任指出，兩座公園2022年完成第一期改善，福興公園去年再投入1598萬元辦理第二期改善，縣福園公園今年則投入2798萬元翻新，質疑是否涉及重複建設及公帑使用效益，要求竹北市長鄭朝方說明。

竹北市公所主任秘書陳家緯表示，城市治理應以「市民安全與實際需求」為核心，對於非新竹縣民、不了解在地脈絡的政治操作，特別是忽視縣福公園長期存在的治安與安全隱患，公所深感遺憾。

陳家緯說明，公共設施維護皆依法辦理。中央「城鎮風貌及創生環境營造計畫」規範中的「5年限制」，是指私有土地提供公共使用之授權同意書存續期限，並非限制改善的死板年限。該案相關預算核銷與行政程序，皆與主管機關國土署及新竹縣政府保持密切溝通、依規辦理，絕無違反法規或遭追繳款項之情事。

陳家緯指出，縣福園公園過去設有大型水泥假山、涼亭等視覺死角，夜間照明不足，早已成為在地治安隱患，景觀池雖曾修繕卻因長期乾涸導致池底龜裂；公所透過「減法美學」打通死角、還原綠地，徹底擺脫治安陰霾。

至於福興公園人行步道長期破損落差大，公所拒絕無效的補丁修修補補，一次性解決鋪面與無障礙動線問題，給市民安全的通行空間。

陳家緯強調，明白賴先生並非新竹縣民、更非竹北人，或許無法體會在地居民對擺脫治安死角與優化通行的期盼。公所尊重基於事實的監督，但無法接受跨區伸手、無視在地需求的政治操作。市公所將持續堅持依法行政，把資源花在守護市民安全的刀口上。

新竹縣竹北市長鄭朝方推動公園設施及遊具改善，其中福興公園將打造成示範公園。聯合報系資料照
新竹縣竹北市長鄭朝方推動公園設施及遊具改善，其中福興公園將打造成示範公園。聯合報系資料照

竹北 公園 鄭朝方 新竹市選舉 台北市選舉 賴苡任

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