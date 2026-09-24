修繕設計發包中 苗縣西湖鄉圖書館閱覽室天花板突發生塌落

「嗚嗚圖書館啊！您怎麼了…」苗栗縣西湖鄉圖書館閱覽室昨（23日）午天花板一處輕鋼架、水泥塊突發生塌落，幸現場無人走動被砸傷；館方初步勘查是因天花板滲水，造成無預警掉落，為了維護讀者安全，公告自即日起閉館至12月31日。

昨事發後，有民眾在臉書社團愛西湖鄉大小事發文「嗚嗚圖書館啊！您怎麼了…」，並附上館方緊急公告事項：閉館期間暫停通閱服務（不提供找書、借書）、閉館期間僅提供預約取書、如有還書需求，請多加利用本館大門口還書箱。

公所表示，圖書館建物及內部設施均已老舊，今年透過縣府文化觀光局成功向中央爭取到一筆2000多萬元的修繕經費，目前正設計發包中，未料天花板已搶先撐不住，事發當場管理員即緊急封鎖閱覽室，防止人員進入發生安全隱憂。

鄉長高阿賜強調，原本地下室會議室提供鄉內老人學習空間及義警開會使用，修繕完成前都將一併暫不對外開放，相關修繕也將取得電梯使用執照及更換消防設備，以提供民眾更安全舒適的閱讀空間。