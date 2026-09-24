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中秋連假將至 桃園警統整多處假期觀光、疏運熱點
中秋連假將至，桃園市交通警察大隊表示，預期民眾可能運用連假出遊或返鄉，並研判高速公路、風景區、大型購物賣場等，將有車潮湧現，提醒民眾開車出遊務必注意相關資訊，出遊前先行規劃路線，善用替代道路，避免因管制措施影響行程。
桃園市警察局交通警察大隊大隊長林東星表示，本次連假期間重點疏導路段包含國道1、3號交流道周邊、台61及台66線快速道路匝道與周邊重要節點、台1線、台15線及市區重要道路，尤其以石門水庫、大溪老街、竹圍、永安漁港及青埔休閒遊憩區等，列為觀光及疏運熱點。
也提醒民眾可以參酌行程提早出門，避開景區進、離場交通尖峰時段，行前多運用google路況，檢視目的地是否已有顯著人、車潮湧入，避免大量車流集中於同一景區，影響整體交通及旅遊品質。此外，青埔休閒遊憩區周邊商(賣)場將視車流管制進出，請勿於排隊進場時占用路口範圍，離場時請多利用領航北路行駛分流。
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