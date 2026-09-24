中秋連假將至 桃園警統整多處假期觀光、疏運熱點

新竹市敬老卡自今年10月起每月總點數將從原本的800點提升至1200點，並同步調高農會及藥局的使用上限至300點。市議員黃文政今在質詢時指出，目前竹市共有6.7萬多名長者持有敬老卡，點數使用率更超過40%，但到底有多少長者每月都有將點數用完？若點數用不完，提高點數只是帳面福利，建議市府仔細調查長者點數使用狀況，並擴大敬老卡服務，讓其可「醫療折抵」，讓敬老卡點數能確實用在長者的必要支出上。

2026-09-24 10:43