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桃園八德通勤尖峰塞爆 議員呂林小鳳促新闢、拓寬道路緩解

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德重劃區通往建國路的德和路一段去年4月30日通車，地方盼通往介壽路二段的德和路二段年底能完成。聯合報系資料照
桃園市八德重劃區通往建國路的德和路一段去年4月30日通車，地方盼通往介壽路二段的德和路二段年底能完成。聯合報系資料照

桃園市八德區近年人口增加，交通壅塞愈發嚴重，上午通勤尖峰往國道2號鶯歌交流道周邊平面道路塞爆，短短一公里得開20、30分鐘。議員呂林小鳳爭取新建及拓寬道路工程疏導車流，今在議會總質詢緊盯進度，市府官員回應改善計畫持續推進，最快年底有好消息。

呂林小鳳指出，福德一路177巷是八德通往新北鶯歌的重要替代道路，現有路幅狹小，會車困難。她8年多來持續爭取，雖確定拓寬成8米道路，但工程仍停在協議價購階段，盼市府加速，也希望擴寬道路周邊電纜優先地下化，增加路幅，以利交通順暢。

另外，八德擴大重劃區近年移入人口破萬名，聯外交通主要依賴2線道的興豐路，通勤尖峰同樣壅塞。她爭取捷運綠線高架橋下空間新闢聯外道路，重劃區銜接建國路的德和路一段已於去年4月通車，希望銜接介壽路段的德和路二段預計年底通車，希望如期完工，甚至提前。

市長張善政回應，福德一路拓寬案自前市府時期推動至今，用地取得過程需要溝通協調，年底應該能完成此部分作業；工務局汪在宙表示，道路拓寬的用地取得計畫分南、北2段進行，北段地主已完成協調，南段地主也了解相關規畫，南段地主內部還在討論，原則上同意的可能性高，如順利，預計2028年通車，電纜下地也會在施工時一併檢討評估。

關於德和路二段開通，捷運工程局長劉慶豐指天氣因素對戶外工程影響大，今年8月雨水豐沛造成部分施工項目無法進行，接下來東北季風也有雨勢，施工團隊已加緊腳步趕工，若天候狀況許可，預計最快10月底至11月中旬通車。

呂林小鳳 議員 桃園

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