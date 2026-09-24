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竹市敬老卡擬擴大補助　議員盼開放「醫療折抵」減輕長者負擔

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員黃文政今在質詢時指出，目前竹市共有6.7萬多名長者持有敬老卡，點數使用率更超過40%，建議市府仔細調查長者點數使用狀況，並擴大敬老卡服務，讓其可「醫療折抵」。記者王駿杰翻攝
市議員黃文政今在質詢時指出，目前竹市共有6.7萬多名長者持有敬老卡，點數使用率更超過40%，建議市府仔細調查長者點數使用狀況，並擴大敬老卡服務，讓其可「醫療折抵」。記者王駿杰翻攝

新竹市敬老卡自今年10月起每月總點數將從原本的800點提升至1200點，並同步調高農會及藥局的使用上限至300點。市議員黃文政今在質詢時指出，目前竹市共有6.7萬多名長者持有敬老卡，點數使用率更超過40%，但到底有多少長者每月都有將點數用完？若點數用不完，提高點數只是帳面福利，建議市府仔細調查長者點數使用狀況，並擴大敬老卡服務，讓其可「醫療折抵」，讓敬老卡點數能確實用在長者的必要支出上。

高虹安指出，目前已請衛生局對於竹市診所與醫院發出相關調查問卷，希望盡快將問卷回收，確認有意願加入試辦計畫的醫療院所數量，折抵點數辦法部分則由社會處、衛生局與各醫師公會或協會研議中，樂見醫療院所加入點數醫療折抵試辦計畫，感謝議員爭取，目前已啟動相關作業。

黃文政說，目前敬老卡點數可用於客運、農會、藥局、游泳池，但這些都是選擇性消費，而看診、復健、中醫才是長者維持健康的剛性需求，點數可以買菜、搭車、去運動場館，卻無法減輕退化性關節炎、中風復健、骨折術後頻繁的醫療負擔。

黃文政舉例，台中市敬老卡可折抵門診基本負擔50元，主要限合約基層診所與衛生所；苗栗縣則補助掛號費每次最高75元，並設年度上限（每人每年最高1000元），竹是目前沒有相關機制，應結合台中與苗栗提出精準折抵、雙重控管方案。

黃文政建議，竹市敬老卡擴大醫療折抵可分三階段推動，依序是衛生所與基層試辦、掛號費定額折抵、數據驅動滾動檢討。衛生所與基層試辦折抵項目可設定在門診基本負擔、復健物理治療、中醫傷科等，折抵額度每次最高50點，後續再透過有意願合約基層診所，聚焦家醫科、內科、眼科、骨科、復健科中醫。

另外，市府可透過合約院所數量（覆蓋率）、長者使用人數（普及率）、醫療及復健核銷人次（實際需求）、每人平均補助金額（財務健康）、基層診所就醫比例（分級醫療成效）、市府年度財政負擔等項目做滾動檢討。

經費部分，黃文政指出，他試算過，若年度10萬人次折抵至年度30萬人次折抵，年度最高經費約500萬元至1500萬元，代表僅需極少的預算就可解決長者的醫療負擔，希望市府重視。

敬老卡 補助 長者

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