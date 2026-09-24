竹北2公園完工不到4年又燒千萬翻新？賴苡任點名鄭朝方說明

台北市議員參選人賴苡任今在臉書發文，質疑竹北市長鄭朝方任內將完工不到4年的福興公園、縣福園公園部分設施拆除後重新改建，其中縣福園公園更涉及中央補助設施拆除問題，要求鄭朝方說明改建必要性、經費使用，以及中央補助款是否遭追繳。

賴苡任指出，內政部2021年依「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，核定福興、縣福園兩座公園改善計畫共700萬元，其中中央補助560萬元、地方自籌140萬元，工程於2021年8月開工、2022年3月完工；但竹北市公所2025年11月又投入1598萬元辦理福興公園第二期改善，今年1月也投入2798萬元全面翻新縣福園公園。

他質疑，福興公園部分改善範圍與2022年完工設施重疊，縣福園公園則幾乎全面重新施作。依其取得資料，新竹縣政府曾提醒公所以修繕為主，避免拆除仍堪用設施；內政部也曾針對縣福園公園涉及中央補助設施拆除發函，指若違反「城鎮風貌及創生環境營造計畫補助執行要點」，恐須依規定追繳已撥補助款。

賴苡任要求鄭朝方說明，兩座公園2022年才完成改善，為何不到4年再度拆建；福興公園1598萬元、縣福園公園2798萬元經費是否合理；內政部是否已執行追繳、實際金額多少，以及縣福園公園最終工程支出。

鄭朝方先前表示，福興公園已有近40年歷史，公廁、步道、照明及景觀設施都有改善需求；縣福園公園則因空間封閉、假山及庭園造景形成視覺與治安死角，加上夜間照明、排水等問題，因此重新規畫，希望改善長年髒亂、陰暗及治安疑慮，提升公園通透性與使用品質，並串聯周邊綠地。

台北市議員參選人賴苡任今在臉書發文，質疑竹北市長鄭朝方任內將完工不到4年的福興公園、縣福園公園部分設施拆除後重新改建。圖／取自賴苡任臉書