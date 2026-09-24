中秋送暖關懷 竹市攜手志工陪伴388名獨居長者

中秋佳節將至，新竹市府攜手12個獨居老人關懷志工團體及209名志工，於中秋節前夕啟動關懷行動，由志工帶著應景月餅禮盒，前往全市388名列冊獨居長者住處致贈，並陪伴話家常、關心生活近況，透過實際行動將關懷與溫暖送到每位長輩身邊，讓獨居長者也能感受佳節的幸福與溫馨。

市長高虹安表示，市府感謝民間團體及志工夥伴長期投入獨居老人關懷服務，並持續推動「獨居老人意識提升計畫」，從提升社會大眾對獨居長者的認識與關注做起。今年暑假期間，市府透過社區宣導、手作DIY等多元方式，在里民活動中心辦理10場次活動，累計約600人次參與，整體滿意度達99.5%。期盼透過互動交流與實際參與，讓更多民眾了解獨居長者的生活處境與照顧需求，進一步鼓勵社區居民主動關懷身邊長者，凝聚社區互助力量，共同營造「老幼共好、幸福友善」的宜居城市。

社會處指出，市府對獨居長者的關懷不只在節慶期間，平時也持續透過電話問安、家庭訪視等方式，主動了解長者的生活與健康情形，並依個別需求連結居家照顧、送餐、陪同就醫及緊急救援等服務資源，提供適切的支持與陪伴，讓長者在日常生活中也能獲得妥善照顧。

社會處說明，自今年7月起，市府配合中央推動「擴大獨居老人服務實施計畫」，啟動單一生活戶實地訪查，透過訪查掌握長者實際居住情形、家庭支持、健康狀況及生活需求，並依評估結果連結適切服務資源，及早發現有照顧需求的長者，強化在地關懷與支持網絡，讓照顧服務更貼近長者實際需求。

社會處分享，88歲的任姓婦人是市府及社團法人新竹市陽光仁愛協會長期關懷的獨居長者，家鄉在福州，因緣際會來臺生活，多年來悉心陪伴先生，直到先生辭世後成為獨居長者，後續由陽光仁愛協會持續提供關懷與陪伴。

任婦平時生活自律、個性樂觀親切，總是笑口常開，也將家中整理得井然有序；每當志工前往關懷訪視，她總會熱情招呼並表達感謝。過去任婦因心臟重大疾病接受治療，志工曾關心詢問是否有意願返回家鄉安度晚年，任婦則表示，多年來志工持續給予的陪伴與照顧，讓她感受到滿滿的溫暖與支持，因此希望繼續留在新竹生活。

關懷志工表示，任婦雖歷經人生不少辛苦與波折，卻始終保有對生活的熱情與笑容，能在奶奶人生旅程中陪伴她、認識她，是一份珍貴的緣分，也讓關懷服務不只是提供協助，更成為彼此支持、相互陪伴的溫暖連結。

社會處補充，關懷獨居長者需要全民共同參與，若民眾發現身邊有需要協助或關懷的獨居長者，可撥打1999市民服務專線，或洽社會處03-5352657通報，讓市府及時提供適切的關懷與協助。市府也期盼透過公私協力，攜手打造更溫暖、友善的高齡幸福城市。