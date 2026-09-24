桃園市交通警察大隊協同各分局針對轄區交通重點加強疏導，以確保交通安全與順暢。圖：警方提供

中秋、教師節4天連假明(25)日至28日登場，桃園市交通警察大隊預期民眾可能運用連假出遊或返鄉，並研判高速公路、風景區、大型購物賣場等，將有車潮湧現，為此，市警局策訂疏導計畫、成立交通監控中心並整合運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，針對連假交通嚴密監控，也協同各分局針對轄區交通重點加強疏導，以確保交通安全與順暢。

桃園市交通警察大隊呼籲民眾出遊前先行規劃路線，善用替代道路，避免因管制措施影響行程。圖：警方提供

有關國道疏運措施，交大表示，明日上午6時至中午12時，國道1號桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅及國道3號大溪、龍潭、高原等南向入口匝道實施高乘載；另國道1號平鎮系統南向入口匝道於明日上午5時至中午12時封閉管制，請開車出遊的市民朋友務必注意相關資訊，出遊前先行規劃路線，善用替代道路，避免因管制措施影響行程。

旅遊景點疏運部分，交大隊長林東星說明，此次連假期間重點疏導路段包含國道1、3號交流道周邊、台61及台66線快速道路匝道與周邊重要節點、台1線、台15線及市區重要道路，尤其以石門水庫、大溪老街、竹圍、永安漁港及青埔休閒遊憩區等，列為觀光及疏運熱點，也提醒民眾可以參酌行程提早出門，避開景區進、離場交通尖峰時段，行前多運用Google路況，檢視目的地是否已有顯著人、車潮湧入，避免大量車流集中於同一景區，影響整體交通及旅遊品質。此外，青埔休閒遊憩區周邊商場、賣場將視車流管制進出，請勿於排隊進場時占用路口範圍，離場時請多利用領航北路行駛分流。

中秋團圓滿月圓，交通安全月圓滿，9月是本年度「交通安全月」，林東星也呼籲大眾落實「停讓文化」與「機車安全」，做好行程從容及路口減速慢行，桃警於尖峰時段將加派警力並結合義交協勤能量，針對車流較大或可能壅塞路段提前部署，如遇有突發事故，亦將即時啟動「交通快打」機制，加速事件及道路障礙排除，請民眾行車時務必謹慎注意，並配合相關疏導、管制措施，預祝大家連假期間諸事平安，交通順暢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1平鎮系統南向入口匝道連假封閉7小時 桃警籲善用替代道路