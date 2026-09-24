跟風玩新竹10月1日啟動！住宿最高折1,000元

新竹市政府持續推動觀光產業發展，以「山、湖、海」為城市旅遊主軸，推出「新竹旅遊三方案」，包含「新竹風PASS」城市好感旅遊套票、「住宿消費促進獎勵措施」及「旅遊消費促進獎勵措施」，將於10月1日正式啟動，從旅遊產品、住宿旅客到旅遊業者，全面推出優惠措施，打造更便利、更優惠的新竹旅遊體驗。

「新竹風PASS」以青草湖及香山濕地兩大亮點景點為核心，串聯新竹市三個行政區的自然景觀、特色產業與在地體驗，帶領旅客走訪新竹的山、湖、海。套票自10月1日起至明年6月30日推出，最低499元起，行程內容涵蓋自然生態、在地美食及玻璃工藝體驗，讓旅客一張PASS就能深入探索新竹，把新竹的美好帶回家，市府也特別加碼，首波購買套票的旅客即可獲得限量「新竹風紀念玻璃杯」，兼具城市特色與收藏價值。

除了旅遊套票，市府配合交通部觀光署國旅補助方案，推出「住宿消費促進獎勵措施」的加碼活動。民眾於10月1日至12月31日期間，平日入住本次活動合作旅宿，每房每晚最高可享1,000元住宿折抵，共提供2,000個名額。即日起，民眾即可透過「新竹通APP」完成註冊及實名認證，並向合作旅宿訂房登記使用優惠券，10月1日起即可開始使用。

此外，竹市府也針對在地旅行業者推出「旅遊消費促進獎勵措施」。只要旅行團出團人數滿10人，行程走訪新竹市至少3處在地景點或特色場域，並達到指定消費門檻，即可依旅客人數獲得每人500元獎勵金，每團最高2萬元，期望透過獎勵措施，鼓勵旅行業者將新竹市納入旅遊行程，帶動團體旅遊及在地消費。

竹市府去年以「山、湖、海」打造城市觀光軸帶，推出「跟風玩新竹」LINE官方帳號，持續整合旅遊資訊與優惠，目前好友人數已突破6萬人。接續這股觀光動能，今年再推出新竹旅遊三方案，希望從旅遊套票、旅行業獎勵及住宿優惠三方面，吸引更多旅客走進新竹、深入新竹，延長旅客停留時間，也帶動在地觀光產業發展。

竹市府城銷處表示，新竹不只有科技，也有豐富的自然景觀、人文底蘊與特色產業。透過「新竹風PASS」，自由行旅客可以走進新竹，感受山湖海的自然與城市魅力；透過旅行業獎勵，吸引更多團體旅客來訪；再搭配住宿優惠，鼓勵旅客多留一晚、深度探索新竹，讓旅遊人潮真正轉化為在地消費。

竹市府數發處表示，目前「新竹通APP」下載數已突破24萬次，上線即將滿一周年，持續整合市政、生活及觀光服務。此次新竹旅遊三方案相關資訊及優惠措施，也將透過數位平台提供民眾更便利的服務。市府誠摯邀請全台旅客，從10月1日起一起來新竹，走訪自然生態、品嚐在地美食、體驗特色工藝，從山、湖到海，一起「跟風玩新竹」。