設計大師蕭青陽操刀 2026台灣設計展 感受「桃園流」

二○二六年台灣設計展在桃園，昨天起於桃園會展中心的主展區開幕，展期為期十八天。市長張善政昨出席開幕儀式，表示桃園身為全台重要工業城市，具備深厚產業「硬實力」，今年設計展以「桃園流」為主題，期待各界看見桃園持續累積的城市「軟實力」。

桃園市文化局指出，今年台灣設計展於青埔、中壢兩大展區規畫十六個主題展、五處衛星展及一系列設計響應活動。展覽概念源自桃園「千塘之鄉」的地景特色，延伸至交通流動、產業流通、文化匯流及國際接軌等城市特質，呈現桃園多元交融、持續前進的城市樣貌。

台灣設計展昨於桃園會展中心的主展區開幕起跑，經濟部次長何晉滄表示，台灣設計展自二○○三年舉辦至今，今年首度來到桃園，期盼透過中央與地方合作，將設計導入產業、商圈、觀光、工廠及公共空間，讓設計真正走進城市與民眾生活，展現桃園兼具產業實力與城市美學的魅力。

張善政也提到，今年設計展以「桃園流」為主題，從桃園獨特的埤塘水文出發，延伸至人口、產業、人流物流與城市發展等面向，展現桃園持續流動、匯聚與創新的活力。

主展區內展區各有特色，桃園市觀旅局邀請設計大師蕭青陽操刀打造，以彩色玻璃、光影與數位科技，打造宛如萬花筒般的沉浸式空間「匯流之橋」，吸引民眾走入展品中，還聞得到專屬桃園的香氣，感受「探索北橫」、「珍珠海岸」、「大龍門」三條觀光廊帶的不同氛圍。

市府環保局則打造「桃園演算室TAOYUAN RE:CODE」，將抽象碳排數據變成光影、聲音甚至手中拉得動的重量，搭配大型環狀即時生成藝術與循環材料咖啡廳，並結合循環杯租借及咖啡生命周期碳足跡介紹，讓民眾從一杯咖啡認識資源循環，思考如何從日常實踐減碳。