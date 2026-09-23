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2026台灣設計展24日開幕 青年局「出桃天」禮盒匯集桃園創生好物

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市青年局推出地方創生限定禮盒「出桃天」，以「早點午茶」為題，精選龜山、中壢、蘆竹及大溪4組地方創生團隊特色商品。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局推出地方創生限定禮盒「出桃天」，以「早點午茶」為題，精選龜山、中壢、蘆竹及大溪4組地方創生團隊特色商品。圖／桃園市青年局提供

「2026台灣設計展」將開幕，桃園青年局推出地方創生限定禮盒「出桃天」，以「早點午茶」為題，精選龜山、中壢、蘆竹及大溪4組地方創生團隊特色商品，並攜手桃園社會企業「綠腳印國際股份有限公司」，隨盒附贈由二手玩具再製而成的特色吊飾。

桃園市青年局長侯佳齡表示，「出桃天」取自台語「出頭天」諧音，「出桃」代表從桃園出發，也象徵青年從地方找到發展的可能。此次藉由台灣設計展契機，將地方產品、青年行動與城市故事重新梳理，透過設計轉譯，讓原本扎根地方的好產品有更鮮明的品牌樣貌，也讓更多人從一份禮盒開始，看見桃園不同地方的特色與故事。

青年局指出，「出桃天」精選4款各具特色的創生好物，包括龜山「島島過日籽」以友善耕作糙米搭配在地蜜香綠茶製成玄米綠茶；蘆竹「尹水植園 KangFarm」將自家友善耕作洛神花製成果醬；大溪「享樂蜂蜜 In Joy With Honey」以數十年養蜂經驗製作百花蜂蜜。

中壢「石刃 Shin Ren. Knife」則承襲永利刀具超過70年的製刀工藝，將傳統技藝轉化為日常使用的客製湯叉餐具。禮盒整體視覺由桃園設計庫輔導團隊「房角石創藝設計工作室」操刀，以日出山景呼應「從桃園出頭」意象，4款商品外盒還可拼組成一幅地方風景，透過包裝巧思串起桃園不同地方的特色。

地方創生團隊「尹水植園 KangFarm」主理人康宇翔表示，團隊以友善耕作方式栽種洛神花，從生產、加工到商品開發，希望讓更多人透過農作認識蘆竹的農村風貌。此次參與「出桃天」，不僅讓產品有了新的包裝與呈現方式，也讓團隊重新整理自身特色，思考如何透過品牌與設計，向消費者傳達土地的價值。

桃園 青年 禮盒

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