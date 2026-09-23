苗栗市長參選人林月琴、彰化市長參選人黃柏瑜合體 黃昏市場拜票

民進黨立委林月琴參選苗栗市長，彰化市長參選人彰化縣議員黃柏瑜今天來助選，兩人合體到苗栗市黃昏市場拜票，林月琴透露黃願意走進市場、傾聽市民，很像她的初心，都希望把看過的、學到的，及更好的治理方式帶回家鄉。

林月琴今天下午邀請黃柏瑜到苗栗市黃昏市場掃街拜票，林月琴盡地主之誼，請黃柏瑜品嘗苗栗特色美食水晶餃，與彰化肉圓來一場「Q彈美食大對決」，林月琴表示，黃柏瑜擁有優秀的學歷與國際視野，卻沒有只把亮眼經歷留在履歷上，而是選擇回到家鄉彰化、扎根地方，將所學投入公共事務。

「我很欣賞柏瑜，不只是因為他有專業、有想法，更因為他願意走進市場、傾聽市民」！林月琴指出，這和她回到苗栗的初心很像，都希望把看過的、學到的，以及更好的治理方式帶回家鄉，城市要進步，需要有能力、有視野，更要有願意腳踏實地為地方做事的人。

另，林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市考察，民進黨議員陳品安、徐筱菁、許櫻萍等人會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站，他們與維新社區長輩一起製作中秋月餅，也到希望之春共餐，直接聽取長輩生活、照顧需求，及第一線照服員、志工的工作狀況，希望中央資源要真正走進社區，讓鄉親有感。

古秀妃宣布客委會近日核定補助西山聖帝廟牌樓新建計畫，工程總經費1800萬元，客委會補助80%，預計明年辦理，今年還會安排收冬戲至聖帝廟演出，林月琴表示，客委會2016年至今年，透過客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫，在苗栗縣補助18案，合計3億5620萬元。從文化空間、客庄環境到這次西山聖帝廟1440萬元，中央持續投入苗栗。

林月琴強調，伯公照護站能每天開門，真正靠的是照服員、社區幹部與志工，中央掛一塊牌子，據點不會自己運作，政策要走得久，就一定要看見第一線人的辛苦，她也將持續爭取更多資源，不只支持活動，也要改善據點設備、長者健康促進，及第一線服務條件。

民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／林月琴競選團隊提供

民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／林月琴競選團隊提供

民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／陳品安競選團隊提供