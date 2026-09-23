新竹台大分院湳雅院區無具體進展 市府：樂見擴建將全力協助行政作業

新竹台大分院新竹醫院前年升格竹竹苗首家醫學中心，院方推動「湳雅院區」多年，但遲無具體進展。市議員楊玲宜今質詢也關心湳雅院區進度，希望相關單位重視，並要求表態是否贊同推動湳雅院區。對此，市府說，樂見台大持續投入醫療資源造福竹、竹、苗民眾，本案涉及土地取得、交通、環境及整體醫療規畫等事項，市府將全力協助相關行政作業，共同加速擴建進程。

市府表示，新竹台大分院新竹醫院湳雅院區預定用地涉及國有及市有土地，目前市有土地部分新竹台大分院今年2月12日來函將採有償撥用方式辦理。由於新竹台大分院屬獨立醫療機構，後續興建計畫仍應依新竹台大分院整體規畫及評估推動，市府將持續關注相關進度，並於權責範圍內協助行政協調。

針對湳雅院區未來交通配套，市府說，重大醫療建設除考量醫療服務需求外，也須同步評估就醫車流、周邊道路、接駁及停車等交通影響。已請新竹台大分院就未來院區開發可能衍生的交通需求妥為評估相關配套，後續將持續與新竹台大分院及相關局處協調，兼顧醫療發展與周邊居民生活品質。

衛生局說明，急診滯留率為反映急診壅塞及醫療量能的重要指標，病人經評估需住院，惟受病床、護理人力及加護病房量能影響，可能留置急診。如遇壅塞或量能緊張，將適時啟動6家急救責任醫院聯防機制，並通報區域緊急醫療應變中心及衛生福利部協助，整合醫療量能及病人分流，以維持本市急重症醫療服務。

衛生局指出，市府將持續關注新竹台大分院湳雅院區規畫進度，並在法定程序及權責範圍內提供必要協助，同時督促相關醫療量能及交通配套妥善規畫，期在兼顧公共利益、在地居民生活品質及醫療發展需求下，推動後續相關工作。

楊玲宜質疑，新竹台大分院的急診區滯留48小時的比例攀升情形及急診壅塞及醫療量能不足，認為市府未重視新竹人的醫療資源問題，更無心推動湳雅院區擴建案，如今擴建案進度停滯不前，建議市府相關單位應到醫院門診、急診區了解，感受新竹人就醫的不便與等待時間。