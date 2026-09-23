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身旁賴總統讚賞張善政略尷尬？ 黃世杰：總統很客觀分析、要完整聽完

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民進黨中央下午舉行「行動中常會」桃園場，由民進黨桃園市長參選人黃世杰（前左）「桃園市施政願景」專題報告，民進黨主席賴清德總統（前右）出席，為黃世杰等桃園選戰參選人高喊口號拉抬聲勢。記者曾學仁／攝影
民進黨中央下午舉行「行動中常會」桃園場，由民進黨桃園市長參選人黃世杰（前左）「桃園市施政願景」專題報告，民進黨主席賴清德總統（前右）出席，為黃世杰等桃園選戰參選人高喊口號拉抬聲勢。記者曾學仁／攝影

民進黨行動中常會今天在桃園舉辦，黨主席賴清德卻大力讚賞桃園市長張善政，氣氛略顯尷尬。民進黨桃園市長參選人黃世杰對此表示，總統講的很客觀，應該要完整聽完，但也出乎大家意料，總統事先也沒說，但實際聽完，總統是很細緻在思考這件事。

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黃世杰表示，他覺得總統很客觀地，站在總統跟政治前輩的角度跟高度，把選舉的狀況分析得很好，而且總統很有邏輯性，應該要完整的把總統的發言聽完，就會了解。

但黃世杰也說，總統講的應該都蠻出乎大家的意料，他事先也沒有告訴我們，但他自己覺得，整個聽完之後，會覺得總統真的很細緻地在思考這件事情。

黃世杰表示，今天賴清德分析的方式比較克制，畢竟曾有交情，所以講水土不服、大材小用，也都不算傷害張市長。

對於推薦黃世杰的理由，賴清德也提出3點分析，對桃園鄉親推薦、盼爭取支持。黃世杰表示，總統給了大家一個為什麼要換市長很好的理由，他相信這也是桃園市民能夠接受，能夠共感，所以總統根據這些非常客觀的狀態，用非常智慧的角度，來向市民推薦，為什麼桃園現在需要一個在地、年輕的人選，能夠成為市政的發動機。

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