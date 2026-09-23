中油桃園煉油廠經理收賄受「供養」 廠商送旅遊水果禮盒還幫付購車款

台灣中油桃園煉油廠三組李姓經理涉嫌利用採購、驗收等職務收賄，長期接受崑嵩等二家廠商招待旅遊、吃大餐及進口高級水果，甚至收下30萬元購車訂金，桃園地檢署偵結依貪污治罪條例起訴李男及郭、陳姓廠商，並查扣李男犯罪所得44萬3826元。

起訴指出，51歲李姓男子自2016年間擔任中油煉製事業部桃園煉油廠三組重油轉化處理工場的工場長，後於2025年升任三組經理，負責所屬重油轉化工程區域發包工程的現場指揮協調工作。由於相關單位依政府採購法辦理各項財物採購，李男在採購需求提出、制定、審核及驗收等事項具有法定職務權限，檢方認定他屬於刑法所稱具有法定職務權限者的授權公務員。

64歲郭姓男子是桃園市大園區崑嵩企業公司負責人，代表公司參與桃園煉油廠採購案，53歲陳姓女子不僅是郭男公司員工也是盛崴工程企業公司負責人，兩人自2016年間起，明知李男對桃園煉油廠採購案件具有審核、履約及驗收等權限，為了讓公司承攬的工程順利履約、驗收期間不被刁難陸續透過旅遊、餐飲及餽贈水果等方式向李男示好，逐漸建立長期供養關係。

檢方調查，郭、陳兩人2016年6月21日陪同李男前往SUBARU桃園中山展示中心購車，李男看中一輛價值125萬元車輛，陳女當場從隨身手提包取出30萬元現金幫忙支付購車訂金。李男於同年7月3日與業者簽訂購車合約並辦理車輛貸款後，另由李妻匯款38萬9953元支付餘款，李男於7月26日取車，作為讓李男提供職務上便利的對價。

此外，郭、陳二人於2018年至2026年間多次招待李男全家至宜蘭及日本旅遊、在王品及竹圍賜福餐廳等處餐聚，並於2024年8月至11月及2025年6月間，連續密集餽贈價值4萬9326元的進口高價水果，品項包括華盛頓北極熊櫻桃、紐西蘭金黃奇異果、加州空運誼馨園的桃仙子水蜜桃、台灣寶島甘露梨、泰國金枕頭榴槤、韓國新高梨、日本長野及山梨縣麝香葡萄、韓國香印及閃耀玫瑰麝香葡萄、智利吉制櫻桃及日本青森弘前蜜富士蘋果等。

檢方查出，崑嵩與盛崴兩家公司經由長期供養，藉此換取多項巨額利益，不僅陸續標下「105年度桃廠重油轉化及轉化處理工場停爐塔槽設備檢修工作」（567萬9280元）、「113年桃廠重油轉化及轉化處理工場大修保溫檢修工作」（1368萬2571元）及「113年度桃廠RFCC工場大修R-7101反應器及R-7102再生器檢修工作」（437萬6453元）等3案，總工程金額高達2373萬8304元；更在李男掌握現場指揮協調與驗收的權限下，確保履約期間未遭刁難並順利通過驗收。

檢方認定，李男涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款公務員對於職務上行為收受賄賂罪，郭明順與陳佳蕙則犯同條例第11條第4項、第2項交付賄賂罪，審酌李男坦承犯行並已全數繳回犯罪所得44萬3826元，建請法院量處適切之刑；至郭男、陳女二人飾詞狡辯、否認犯行，建請予以從重量刑。