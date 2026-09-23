聽新聞
0:00 / 0:00
桃消大有分隊迎幼兒園學童參訪 傳授防火及避難觀念
為讓防災觀念從小扎根，桃園市大有非營利幼兒園於今（23）日由老師帶領幼童前往消防局第一大隊大有分隊參訪。消防人員安排消防車輛及救災裝備介紹、防火宣導及消防射水體驗，透過實際操作與互動方式，讓幼兒認識消防員的工作，也學習基本的防火及避難觀念。
大有分隊表示，活動中，消防人員帶領幼童近距離認識消防車及各項救災裝備，並以簡單易懂的方式教導孩子「不要玩火」、「正確撥打119」等基本防火觀念，同時提醒遇到火災時要記得「小火快跑、濃煙關門」，若遇到濃煙應採低姿勢沿安全方向避難，並聽從老師及大人的指示迅速離開危險區域。
除了防火宣導外，現場也安排消防射水體驗，讓幼童在消防人員引導下實際操作水瞄子，親身體驗消防滅火的過程。透過寓教於樂的方式，將平時所學的防火知識與實際體驗結合，讓孩子在歡樂互動中加深對消防安全的印象。
大有分隊長洪正諺表示，防災教育要從小開始，透過參訪、宣導及實際體驗，能讓幼兒更容易理解並記住正確的防火避難觀念，也希望孩子回到家後能將所學分享給家人，從小培養安全意識，共同提升居家防火觀念。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消大有分隊迎幼兒園學童參訪 傳授防火及避難觀念
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。