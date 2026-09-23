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桃消大有分隊迎幼兒園學童參訪 傳授防火及避難觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市大有非營利幼兒園由老師帶領幼童前往消防局第一大隊大有分隊參訪。圖：大有分隊提供

為讓防災觀念從小扎根，桃園市大有非營利幼兒園於今（23）日由老師帶領幼童前往消防局第一大隊大有分隊參訪。消防人員安排消防車輛及救災裝備介紹、防火宣導及消防射水體驗，透過實際操作與互動方式，讓幼兒認識消防員的工作，也學習基本的防火及避難觀念。

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透過實際操作與互動方式，讓幼兒認識消防員的工作，也學習基本的防火及避難觀念。圖：大有分隊提供

大有分隊表示，活動中，消防人員帶領幼童近距離認識消防車及各項救災裝備，並以簡單易懂的方式教導孩子「不要玩火」、「正確撥打119」等基本防火觀念，同時提醒遇到火災時要記得「小火快跑、濃煙關門」，若遇到濃煙應採低姿勢沿安全方向避難，並聽從老師及大人的指示迅速離開危險區域。

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消防人員帶領幼童近距離認識消防車及各項救災裝備。圖：大有分隊提供

除了防火宣導外，現場也安排消防射水體驗，讓幼童在消防人員引導下實際操作水瞄子，親身體驗消防滅火的過程。透過寓教於樂的方式，將平時所學的防火知識與實際體驗結合，讓孩子在歡樂互動中加深對消防安全的印象。

大有分隊長洪正諺表示，防災教育要從小開始，透過參訪、宣導及實際體驗，能讓幼兒更容易理解並記住正確的防火避難觀念，也希望孩子回到家後能將所學分享給家人，從小培養安全意識，共同提升居家防火觀念。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消大有分隊迎幼兒園學童參訪 傳授防火及避難觀念

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