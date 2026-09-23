快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

「取得合作利益卻未履約」翟本喬拿論文開戰 吳旭智回應了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
現實政治涉及政黨、參選人、選民及地方治理，不能簡化成兩個agent的囚徒困境。圖／吳旭智團隊提供
現實政治涉及政黨、參選人、選民及地方治理，不能簡化成兩個agent的囚徒困境。圖／吳旭智團隊提供

竹北市長選戰藍白攻防再起，民眾黨邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬今以國民黨參選人吳旭智22年前博士論文為題，質疑若取得合作利益卻未履行承諾，恐犧牲長期合作信用，恰與吳論文研究形成對照；吳反擊，不能先設定誰合作、誰背叛再套模型，選戰應回歸竹北政策。

翟本喬在臉書發文指出，吳2004年博士論文「人工社會中公共利益與私人利益的衝突」，以反覆囚徒困境等模型探討公共、私人利益及合作策略，核心之一是不能只計算眼前利益，也須考量對方下一步反應及自身行動對長期合作環境的影響。

翟將論文套用竹北藍白合作爭議，稱民眾黨原認為雙方有「縣長支持徐欣瑩、竹北由民眾黨推出人選」的政治承諾，但國民黨最後仍提名吳旭智，雙方均完成登記。他認為，若已取得對方合作利益卻未履行相對承諾，正可用論文所談的「短期個別利益與長期整體利益衝突」解讀。

翟質疑，若原先承諾確實存在，爭取竹北一席的代價可能是藍白長期合作信用下降；若雙方未來仍須在其他選舉合作，就不是一次性賽局，不能只看「這一局」利益。他並指民眾黨後續宣布新竹縣選舉不再受原合作框架拘束，顯示一次決策可能改變對手未來策略，反問吳「但他自己有沒有想清楚？」

吳旭智回應，感謝有人閱讀20多年前的博士論文，但若依研究方法分析，不能先設定誰是「合作」、誰是「背叛」再套入模型，因結果取決於前提，政治合作應先把事實與規則講清楚。

吳表示，竹北市長人選屬兩黨協調機制，並非他個人能代表兩黨承諾；他的立場始終是尊重黨內機制，也願接受公平整合，在政黨未要求退出下依程序參選。

吳強調，現實政治涉及政黨、參選人、選民及地方治理，不能簡化成兩個agent的囚徒困境。論文、政治選擇及治理能力都歡迎檢驗，但現在更重要的是回到竹北政策，包括海岸防護、豆子埔溪整治、防災韌性、交通及教育等議題。

竹北市長選戰藍白攻防再起，民眾黨邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬今以國民黨參選人吳旭智22年前博士論文為題，質疑若取得合作利益卻未履行承諾，恐犧牲長期合作信用。圖／取自翟本喬臉書
竹北市長選戰藍白攻防再起，民眾黨邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬今以國民黨參選人吳旭智22年前博士論文為題，質疑若取得合作利益卻未履行承諾，恐犧牲長期合作信用。圖／取自翟本喬臉書

2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 翟本喬 吳旭智 論文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被黃國昌說Game over 徐欣瑩：選情愈來愈好

新竹市長選戰 莊競程、何志勇同台論政 共抗高虹安

竹北教育戰開打！吳旭智端「全齡教育網」搶攻年輕家庭

黃國昌陪邱臣遠訪竹北農會 拋食農教育、力挺青小農

相關新聞

「取得合作利益卻未履約」翟本喬拿論文開戰 吳旭智回應了

竹北市長選戰藍白攻防再起，民眾黨邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬今以國民黨參選人吳旭智22年前博士論文為題，質疑若取得合作利益卻未履行承諾，恐犧牲長期合作信用，恰與吳論文研究形成對照；吳反擊，不能先設定誰合作、誰背叛再套模型，選戰應回歸...

桃機600萬人過境僅13萬入境旅遊 張善政提1招留住觀光商機

桃園市議員凌濤今(23)日上午於市政總質詢時，對於許多重大施政提出關切，市長張善政也充分說明，其中如何留下600多萬的過境旅客入境旅遊，ABF載板在航空城園區設置，結合龍科三期和龜山AI伺服器廠商，桃園將有AI產業最完整生產鏈，凌濤最後衷心表示，市府這3年多來的努力民眾都看在眼裡，選舉最好的策略就是「相信桃園市民的智慧」，他相信民眾會做出明確的選擇。

苗栗汙水下水道使用區域5.7萬戶 水汙染防治費將同步下水道使用費開徵

苗栗縣政府環保局草擬家戶水汙染防治費收費辦法，苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉，及竹南鎮、頭份市汙水下水道使用區域5.7萬戶，同步開徵汙水下水道使用費、水汙染防治費，兩者費率一致，開徵時間則依下水道建設進度等因素評估，目前尚未定案。

碳排真的「有重量」！台灣設計展24組互動設施「秤」給你看

滑手機、點外送、買快時尚，日常選擇究竟會留下多少碳排？2026台灣設計展9月24日至10月11日登場，市府環保局在桃園會展中心A9展區打造「桃園演算室TAOYUAN RE:CODE」，將抽象碳排數據變成光影、聲音甚至手中拉得動的重量，搭配大型環狀即時生成藝術與循環材料咖啡廳，希望讓民眾從互動體驗看見生活選擇如何牽動城市淨零轉型。

桃園中秋勞軍首度結合購物節 電動機車、iPhone大獎送進營區

桃市府今年中秋勞軍首度結合「桃園市購物節」，把購物節活動帶進營區。市長張善政昨日前往陸軍化生放核訓練中心慰勞官兵，他表示，這次活動延續「桃園敬軍・一路有禮」系列敬軍行動，希望官兵除享有各項優惠，也能感受地方支持，以實際行動表達桃園對國軍的感謝與支持。

原住民、客語、閩南語獎勵金翻倍納教師節禮金 竹市白營提政見

台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行「尊重多元 鼓勵學習 實質支持」共同政見記者會，針對新竹市多元族群的本土語言文化發展提出三項共同政見，主張從「尊重多元、鼓勵學習、實質支持」三個面向，進一步強化新竹市原住民族語、客語及閩南語的傳承與推廣，包括「原住民、客語、閩南語教師全面納入新竹市教師節禮金發放對象」、「新竹市原住民族語言能力認證測驗獎勵計畫獎勵金翻倍」、「新竹市客語認證獎勵實施計畫獎勵金翻倍」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。