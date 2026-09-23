「取得合作利益卻未履約」翟本喬拿論文開戰 吳旭智回應了

竹北市長選戰藍白攻防再起，民眾黨邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬今以國民黨參選人吳旭智22年前博士論文為題，質疑若取得合作利益卻未履行承諾，恐犧牲長期合作信用，恰與吳論文研究形成對照；吳反擊，不能先設定誰合作、誰背叛再套模型，選戰應回歸竹北政策。

翟本喬在臉書發文指出，吳2004年博士論文「人工社會中公共利益與私人利益的衝突」，以反覆囚徒困境等模型探討公共、私人利益及合作策略，核心之一是不能只計算眼前利益，也須考量對方下一步反應及自身行動對長期合作環境的影響。

翟將論文套用竹北藍白合作爭議，稱民眾黨原認為雙方有「縣長支持徐欣瑩、竹北由民眾黨推出人選」的政治承諾，但國民黨最後仍提名吳旭智，雙方均完成登記。他認為，若已取得對方合作利益卻未履行相對承諾，正可用論文所談的「短期個別利益與長期整體利益衝突」解讀。

翟質疑，若原先承諾確實存在，爭取竹北一席的代價可能是藍白長期合作信用下降；若雙方未來仍須在其他選舉合作，就不是一次性賽局，不能只看「這一局」利益。他並指民眾黨後續宣布新竹縣選舉不再受原合作框架拘束，顯示一次決策可能改變對手未來策略，反問吳「但他自己有沒有想清楚？」

吳旭智回應，感謝有人閱讀20多年前的博士論文，但若依研究方法分析，不能先設定誰是「合作」、誰是「背叛」再套入模型，因結果取決於前提，政治合作應先把事實與規則講清楚。

吳表示，竹北市長人選屬兩黨協調機制，並非他個人能代表兩黨承諾；他的立場始終是尊重黨內機制，也願接受公平整合，在政黨未要求退出下依程序參選。

吳強調，現實政治涉及政黨、參選人、選民及地方治理，不能簡化成兩個agent的囚徒困境。論文、政治選擇及治理能力都歡迎檢驗，但現在更重要的是回到竹北政策，包括海岸防護、豆子埔溪整治、防災韌性、交通及教育等議題。