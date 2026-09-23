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苗栗汙水下水道使用區域5.7萬戶 水汙染防治費將同步下水道使用費開徵

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府環保局依據水汙染防治法，草擬家戶水汙染防治費收費辦法，開徵汙水下水道使用費同步水汙染防治費，兩者費率一致。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府環保局依據水汙染防治法，草擬家戶水汙染防治費收費辦法，開徵汙水下水道使用費同步水汙染防治費，兩者費率一致。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府環保局草擬家戶水汙染防治費收費辦法，苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉，及竹南鎮、頭份市汙水下水道使用區域5.7萬戶，同步開徵汙水下水道使用費、水汙染防治費，兩者費率一致，開徵時間則依下水道建設進度等因素評估，目前尚未定案。

苗栗縣汙水下水道接水率，占全縣家戶28%，目前下水道使用區域包括約苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉1.1萬戶，竹南鎮、頭份市4.6萬戶，尚未開徵汙水下水道使用費，環保局依據水汙染防治法，草擬家戶水汙染防治費收費辦法，經縣務會議通過，將送縣府行政處法制科公告，草案規定下水道使用區域徵收使用費之日起，未將汙水排洩於下水道者，應繳納水汙染防治費。

環保局指出，自來水家戶按自來水費實際用水量，一併辦理計收；非使用自來水家戶，家戶期限內自行裝置用水表，依用水表所示之用水量計算，水汙染防治費與汙水下水道使用費費率一致，開徵水汙染防治費用來改善河川水質，提升水質汙染處理設備能力。

縣府水利處盤點，目前有多個縣市已經開徵汙水下水道使用費，自來水用戶多數依1度5元計收，非自來水用戶則要求提具用水說明、抽水機出水管徑，或用水表安裝證明等資料，作為徵收計費依據，縣府將考量下水道建設進度等因素，評估同步開徵下水道使用費，及水汙染防治費。

苗栗 汙水 苗栗縣

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