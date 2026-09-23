苗栗汙水下水道使用區域5.7萬戶 水汙染防治費將同步下水道使用費開徵

桃園市議員凌濤今(23)日上午於市政總質詢時，對於許多重大施政提出關切，市長張善政也充分說明，其中如何留下600多萬的過境旅客入境旅遊，ABF載板在航空城園區設置，結合龍科三期和龜山AI伺服器廠商，桃園將有AI產業最完整生產鏈，凌濤最後衷心表示，市府這3年多來的努力民眾都看在眼裡，選舉最好的策略就是「相信桃園市民的智慧」，他相信民眾會做出明確的選擇。

2026-09-23 13:19