桃園國際機場。圖：資料照

桃園市議員凌濤今(23)日上午於市政總質詢時，對於許多重大施政提出關切，市長張善政也充分說明，其中如何留下600多萬的過境旅客入境旅遊，ABF載板在航空城園區設置，結合龍科三期和龜山AI伺服器廠商，桃園將有AI產業最完整生產鏈，凌濤最後衷心表示，市府這3年多來的努力民眾都看在眼裡，選舉最好的策略就是「相信桃園市民的智慧」，他相信民眾會做出明確的選擇。

凌濤在本屆最後的定期會總質詢，與過去質詢時相比，「火力」上明顯緩和不少，張善政也就多項政策親自說明。凌濤對於外籍旅客入境旅遊提出關切，張善政表示，據他向觀旅局了解，桃園國際機場一年過境旅客有600多萬人，平均停留時間6小時，只有13萬人入境旅遊，實在是太少，市府已與交通部和機場公司研議，如能像國外一些城市將轉機時間拉長，讓過境旅客可以入境一日遊，將會增加桃園的旅遊利基，這需要中央一起來合作。

對於產業方面，市府將在航空城推動設置ABF多層載板園區，凌濤也表達關注，張善政則說明，龍科三期大家已經知道台積電將來設廠，所生產的晶片應該與AI有關，桃園有許多AI伺服器生產廠商，從晶片捯伺服器中間需要ABF載板的支持，因此在航空城設置園區連結，讓桃園在1個小時車程內擁有最完整的AI產業鏈。

最後，凌濤表示，選舉將近，有些人會幫市長設計口號提出選舉建議，但其實最好的選舉策略就是「相信桃園市民的智慧」，市府這3年的成績大家都看在眼裡，相信市府應無懼市民的檢驗。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃機600萬人過境僅13萬入境旅遊 張善政提1招留住觀光商機